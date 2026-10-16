TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(İsrail'in saldırganlığı) Uluslararası toplum, hukukun sürekli ihlaline sessiz kalamaz. Uluslararası toplumu, hukuku korumak için adım atmaya çağırıyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(İsrail'in saldırganlığı) Uluslararası toplum, hukukun sürekli ihlaline sessiz kalamaz. Uluslararası toplumu, hukuku korumak için adım atmaya çağırıyoruz"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "( İsrail'in saldırganlığı) Uluslararası toplum, hukukun sürekli ihlaline sessiz kalamaz. Uluslararası toplumu, hukuku korumak için adım atmaya çağırıyoruz"
Kaynak: AA