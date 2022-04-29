Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Erzincan'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi Açıklaması

ERZİNCAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pandemi ile Rusya-Ukrayna savaşının teknolojiyle doymanın mümkün olmadığını gösterdiğini belirterek, "Cebimizde paramız olsa dahi istediklerimizi satın alabilme imkanımız çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla 'Paramız var, teknolojimiz var ama tarımımız yok.' diyen ülkelerden değiliz. Paramız da teknolojimiz de çok şükür var ama tarımımız da her geçen gün daha da güçleniyor." dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Erzincan'a gelen Kirişci, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) konferans salonunda düzenlenen "Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de üretimin önemine dikkati çekerek, her şartta üretimi sürdüren üreticilere teşekkür etti.

95 milyonluk kitleye hitap ettiklerini belirten Kirişci, "Dün itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 148 gibi bir düzeye ulaştı. Birinci çeyrek için 7,2 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. İhracat yüzde 27 artış gösterirken ithalat da yüzde 15 düzeyinde kaldı. Tarım sektöründe Türkiye'nin ihracatçı bir ülke olduğunun açık bir delilidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatına dikkati çeken Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu ülkede bazen bu rakamlar yerine bir subjektif değerlendirme içerisine girip ülke üreticisinin ürettiklerini değersizleştirmeye çalışanlar var. Onlara da rakamlar üzerinden bir cevap teşkil etsin diye açıklamak durumda olduğunu belirttim. Ülkemiz ve ülkemiz üreticileri üretiyor, ürettiklerini, bunu katma değerli hale getiren bir sanayimiz var. Bunu tüketen de 95 milyona ulaşmış bir nüfus var. Tarım, zor bir sektör. Meşakkatli bir sektör ama düne kadar tarım sektöründe faaliyet gösterenler 'Benim babam, kardeşim ve amcam çiftçidir.' demekten imtina eden bir dünya milletleri Türkiye örneği artık geride kaldı.

Özellikle pandemi, daha sonra da Rusya - Ukrayna savaşı bize gösterdi ki bizim teknolojiyle doymamız mümkün değil. Cebimizde paramız olsa dahi istediklerimizi satın alabilme imkanımız çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla 'Paramız var, teknolojimiz var ama tarımımız yok' diyen ülkelerden değiliz. Paramız da teknolojimiz de çok şükür var ama tarımımız da her geçen gün daha da güçleniyor."

Kirişci, sektör toplantılarının önemli olduğunu belirterek, Erzincan'ın üreten ve üretmekte kararlı bir şehir olduğunu söyledi.

Erzincan'a Tarım ve Orman Bakanlığı olarak vermiş oldukları desteklerin tutarının 95 milyon liranın üzerinde bulunduğunu ifade eden Kirişci, bunun hem bitkisel hem de hayvansal üretim için olduğunu anlattı.

Kentte yapılacak termal sondaj çalışmalarının önemini vurgulayan Kirişci, "Elde edilecek jeotermal kaynakların endüstriyel seralarda domates başta olmak üzere sebze üretiminde kullanılacak olmasını hem bir meslek insanı hem de Tarım ve Orman Bakanı olarak belirtmek istiyorum." dedi.

Bakan Kirişci, sera denildiğinde güney sahillerinin akla geldiğini ifade ederek, termal çalışmalardan sonra Erzincan'ın öneminin artacağını belirtti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın açılış konuşmasının ardından AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, şehrin tarımla ilgili istek ve önerilerini aktardı.

Toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile sektör temsilcileri katıldı.