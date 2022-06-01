Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: "Türkiye'de kıtlık beklemiyoruz" - Haberler

- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: "Türkiye'de kıtlık beklemiyoruz"

NEVŞEHİR - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, gerek TMO depoları itibariyle ve dün itibariyle Adana bölgesinde başlayan hasat dönemi ile, bu yıl içerisinde Türkiye'de bir kıtlık beklentisinin bulunmadığını söyledi.

Gizligider, "Bu yıl iklim iyi geçti. Bir afet olmaz ise, bu yıl ile ilgili bir kıtlık beklentisi söz konusu değil, diğer ürünlerimizle de değil. Kendi kaynaklarımız itibariyle Türkiye'de bir problem bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek 'Kız Kardeşim Projesi' ve Alet ve Ekipman dağıtım töreni için geldiği Nevşehir'de, ilk olarak Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Nevşehir Valiliği ziyaretinde gazetecilerin, son günlerde bir kıtlık olabileceği şeklinde değerlendirmelerin bulunduğu ve bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmalarına ilişkin bir soruya da, "Mevcut TMO depoları itibariyle elimizdeki rakamlar ayrıca bu hafta itibariyle Adana'da başlayan hasat ile beklentimiz böyle bir kıtlık söz konusu olmayacak. Ben bunların çok iyi niyetli olduğunu da düşünmüyorum. Burada bir takım şehir efsanelerine de sığınmak istemem ama malum bir takım dergilerin kapakları, kuru kafa şeklindeki buğday daneleri ve başak görüntüsü bunlarda farklı bir oyun olabilir. Bu daha geniş çerçeveli bir projenin ürünü olabilir, ama biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz,. Türkiye'nin böyle bir sorunu Allah'ın izniyle yok ve olmasını da beklemiyoruz, iklim iyi geçti. İnşallah beklemediğimiz bir afet Allah muhafaza olmaz ise, bu yıl ile ilgili bir kıtlık beklentisi söz konusu değil, diğer ürünlerimizle de değil" şeklinde konuştu.

Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlendiğini de belirten Gizligider, "Hemen kuzeyimizde yanı başımızda patlak veren doğrusu hesapta da olmayan bir Ukrayna- Rusya savaşı söz konusu. Biliyorsunuz dün itibariyle de açıklandı. Türkiye bu noktada tarım güvenliği sadece ülkemizin değil aynı zamanda Avrupa'nın ve kısmen de dünyanın tarım güvenliği noktasında bir baş aktör olma noktasında. Rus Dışişleri Bakanı İstanbul'a gelecek ve özellikle Ukrayna'nın güneyindeki limanlarla ilgili malum sıkıntıyı ne şekilde açabiliriz bir arabuluculuğu Türkiye üstlenmiş durumda. O bölgede Ukrayna kendini muhafaza adına bir güvenlik şeridi oluşturdu, bu sebeple gemiler çıkış yapamıyor keza girişte yapamıyor. Burada bir tabi güvenlik taahhüdü verilebilirse Türkiye'de bunun yolunu açabilirse, hem dünya barışı adına, hem bölgesel barış adına, hem tarım güvenliği, ürün güvenliği ve ürün arzı ve bulunulurluk adına önemli bir adım atılacak ama bizim kendi kaynaklarımız itibariyle bir problemimiz görünmüyor" dedi.