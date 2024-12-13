Üye Girişi
Haberler
A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz belli oldu

 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler

Esad çiftini kahredecek görüntüler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 jandarma ağır yaralı

Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki gelişmelerin ardından ASAL Araştırma'nın yaptığı son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Yerel seçimlerden sonra yapılan anketlerde birinci sırada yer alan CHP'nin ikinci sıraya düştüğü görüldü. AK Parti ise listede ilk sırada yer aldı.

Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimi 12 günde hiçbir çatışmaya girmeden devirdi. Muhaliflerin kritik kentlerden sonra başkent Şam'ı da ele geçirmesinin akabinde Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Türkiye sınırında yaşanan gelişmelerden sonra ASAL Araştırma'nın yaptığı seçim anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİN ARDINDAN AK PARTİ YÜKSELİŞTE

Araştırma şirketi, 26 ilde 9-12 Aralık tarihleri arasında 18 yaş üzeri bin 860 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Anket sonuçlarında, Ak Parti'nin yükselişi dikkat çekti. 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasında yapılan anketlerde birinci sırada yer alan CHP'nin ise ikinci sıraya düştüğü görüldü.

CHP İKİNCİ SIRAYA DÜŞTÜ

Kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında AK Parti yüzde 32,5'le birinci, CHP yüzde 30,7'yle ikinci, MHP ise yüzde 9,6 oranla üçüncü sırada yer aldı.

Anketten çıkan sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle:

    1. AK Parti: Yüzde 32,5
    2. CHP: Yüzde 30,7
    3. MHP: Yüzde 9,6
    4. DEM Parti: Yüzde 9,1
    5. İYİ Parti: Yüzde 5,2
    6. Zafer Partisi: Yüzde 5,2
    7. Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,4
    8. Anahtar Parti: Yüzde 1,9
    9. TİP: Yüzde 1,4
    10. Diğer: Yüzde 3.0

    ASAL Araştırma'nın 9-17 Kasım tarihlerinde yaptığı anket sonuçlarında CHP yüzde 32,8 oy oranıyla birinci, AK Parti ise yüzde 31,1 oy oranıyla ikinci sırada yer almıştı.

    Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti
    Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
    img

    Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 jandarma ağır yaralı
    img

    Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor
    img

    Ünlü sanatçı gözaltında
    500

    Yorumlar (7)

    Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

    CÜZDANINDAN ÖNCE VATANINI DÜŞÜNENLERE SELAM OLSUN

    Yorum Beğen43
    Yorum Beğenme17
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıHALİS ER:

    yok artık halen dem ve chp ye oy veren mi kaldı sanıyorsunuz

    Yorum Beğen13
    Yorum Beğenme22
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıNusret Ocaktürk:

    ahahahah aferiin la aferin :D ben yurtdışına yaşındım zaten yannnnnnnnnnnnnn

    Yorum Beğen7
    Yorum Beğenme9
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıSavas Ozturk:

    En iyisi yurtdısına tasınmak zaten şu hale bak ya

    Yorum Beğen2
    Yorum Beğenme1
    yanıtYanıtla
    Haber Yorumlarıİzmarit:

    Var reis var chp bugün kürtleri savunuyormuş gibi yapar, yarın atatürkçülüğe döner ertesi gün ermenileri ele almaya çalışır öbür gün alevileri toplamaya çalışır öbür gün rumları diye chp budur yani vizyonsuz geliştirme kapasitesi olmayan, sadece iktidar olmak isteyen başa geçince şöyle yaparız böyle yaparız diyen 2 bira içip atlet çetesi olan bir grup takım elbiseli ülkenin gelişimini hep diplerde tutmaya çalışan yurt dışı destekli belirli rakamlara değerlenmiş insanlar..

    Yorum Beğen0
    Yorum Beğenme3
    yanıtYanıtla
    Haber YorumlarıSavas Ozturk:

    İmkanı olan yurtdısına gitmeli kendileri çalsın kendileri oynasın hesabı

    Yorum Beğen2
    Yorum Beğenme1
    yanıtYanıtla
    Haber Yorumlarıİzmarit:

    Baba Zamanla akıllanan adam: Muazzam bir yorum yapmış. Kaldıki ekonominin eb büyük etkilerini yaşayan işverenler değiş işçilerdir. İşverenler ekonomik sorunlar olduğunda birim fiyatların ufak bir oynamalarla çepleri dolmaya devam eder ama ekonomi kötü diye işverenler işçilerine bu sene yapabileceğimiz rakam bu derler. Biz ekonomi ekonomi diye ağlayacağımıza ilk önce kimleri zengin edip bu zenginlikleri kimlere fayda oluyor onu iyi bilmemiz gerekir....

    Yorum Beğen0
    Yorum Beğenme2
    yanıtYanıtla
    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    Son Dakika Haberleri

    Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler? Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda hangi grupta? 2026 Dünya Kupası kura çekimi grupları belli oldu mu? Türkiye hangi grupta? Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar? Mazen Hamada kimdir? Mazen Hamada kaç yaşında, nereli? GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?
    title
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.