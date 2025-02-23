Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

Ak Parti 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleşiyor.

Kongrede 1607 delege oy kullanacak ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belirlenecek. Ancak bu yılki kongreye damgasını vuran bir gelişme yaşandı.

SİYASETİ BIRAKMAKTA KARARLI MI?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin MKYK listesinde yer almadı. Bu durum, Soylu'nun siyaseti bırakma kararını tamamen uygulayıp uygulamadığına dair tartışmaları tekrar gündeme getirdi.

Geçtiğimiz günlerde siyaseti bırakacağını duyuran Soylu'nun MKYK listesinde yer almaması, bu kararı pekiştiren bir gelişme olarak değerlendirildi.