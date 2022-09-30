Putin, 120 bin kişinin daha askere alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 120 bin Rus vatandaşının sonbaharda askere alınmasına ilişkin yeni bir kararnameyi imzaladı. Askere alınacaklar Ukrayna'ya gönderilmeyecek Rusya topraklarında görev yapacak.

Rusya, Ukrayna'da askeri operasyonlarını sürdürürken, Rus ordusunun askeri gücü de artırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkede kısmi seferberlik kararıyla 300 bin yedek askerin orduya katılması yönünde kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonbahar celp dönemi için 120 bin kişinin orduya katılması yönünde yeni bir kararname daha imzaladı.

RUSYA'DA GÖREV YAPACAKLAR

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Ana Organizasyon ve Seferberlik Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vladimir Tsimlyansky, sonbahar celp döneminde askere alınacakların Rusya Federasyonu topraklarında görev yapacağını söyleyerek, 120 bin askerin Ukrayna'daki askeri operasyonlarda cepheye gönderilmeyeceğini belirtti.

SON GÜNLERDE BÖLGEDE NELER YAŞANIYOR?

Rus işgali altındaki 4 bölgede düzenlenen referandumlarda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde halkın yüzde 99,23'ü, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde yüzde 98,42'si, Herson'da yüzde 8,.05'i ve Zaporijya'da yüzde 93,11'i oylarını Rusya'ya katılmaktan yana kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, dün gece saatlerinde bölgelerin bağımsızlık kararlarını onayladı. Bugün de bölgelerin Rusya'ya katılımına ilişkin kararname imzalandı. Böylelikle Rusya, kendi topraklarına kattığı 4 bölge ile birlikte, Kırım ve Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini ilhak etmiş oldu.