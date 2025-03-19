Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındılar! İşte isim isim tam liste
Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj

Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj
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Siyasetçi Yavuz Değirmenci: İmamoğlu'nun gözaltına alınması sürpriz olmadı

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Siyasetçi Yavuz Değirmenci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının kendisi için sürpriz olmadığını ifade etti. Değirmenci, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının politik bir hamle olduğunu, hukuka aykırı olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik olarak başlatılan "Yolsuzluk" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yaşanan gelişmeleri Haberler.com'a değerlendiren Siyasetçi Yavuz Değirmenci: Cumhurbaşkanı'nın "Turpun büyüğü heybede" açıklaması vardı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sürpriz olmadı. Dün de diplomasi iptal edilmişti. 35 yıl önceki yatay geçiş işlemi didik didik edilerek, hukuk zorlanarak diplomaların iptal edilmesi, sayın İmamoğlu'nun diploması ortadan kaldırıldı. Siyaset zaten ekip işidir. Kimse dokunulmaz değil. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Kim ne suç işlediyse bu suçlar açığa çıkartılır ama bizim burada gördüğümüz şey siyasi bir operasyon yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci bu gözaltını tetiklemiştir.

Siyasetçi Yavuz Değirmenci: İmamoğlu'nun gözaltına alınması sürpriz olmadı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMusty:

allah allah nasil oluyormus bu politik para kulelerini hic mi gormediniz adam 100 kisiyle teror orgutu kurmus pkk yi de kendine suc ortagi yapmis siz hala neyini savunuyorsunuz bu adamin

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Haber YorumlarıMert:

Turkiyemize darbe yapmaya çalışan bir vatan haini daha...TC devletinin gücünü görmüştür...hayırlı olsun...

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