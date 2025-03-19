Siyasetçi Yavuz Değirmenci: İmamoğlu'nun gözaltına alınması sürpriz olmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş.'ye yönelik olarak başlatılan "Yolsuzluk" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yaşanan gelişmeleri Haberler.com'a değerlendiren Siyasetçi Yavuz Değirmenci: Cumhurbaşkanı'nın "Turpun büyüğü heybede" açıklaması vardı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması sürpriz olmadı. Dün de diplomasi iptal edilmişti. 35 yıl önceki yatay geçiş işlemi didik didik edilerek, hukuk zorlanarak diplomaların iptal edilmesi, sayın İmamoğlu'nun diploması ortadan kaldırıldı. Siyaset zaten ekip işidir. Kimse dokunulmaz değil. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Kim ne suç işlediyse bu suçlar açığa çıkartılır ama bizim burada gördüğümüz şey siyasi bir operasyon yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci bu gözaltını tetiklemiştir.