Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de oturumu yönetirken rahatsızlandı

Halkların Demokrasi Partisi TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki oturumu yönetirken rahatsızlandı. Önder'in rahatsızlığı sonrası oturuma ara verildi.

TBMM BAŞKANI BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Önder'le ilgili gelişmeyi daha sonra TBMM Başkanı Bekir Bozdağ açıkladı. Bozdağ, açıklamasında "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu hafta nöbetçi grup başkanvekilimiz. Ancak devam eden tedavisi nedeniyle biraz istirahat ihtiyacı oldu. O nedenle kendisinin yerine Meclis yönetimini ben deruhte edeceğim. Sayın başkanımıza buradan acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Sıhhati gayet iyidir. Sadece bir istirahat ihtiyacı hasıl olmuştur" dedi.

DAHA ÖNCE DE RAHATSIZLANMIŞTI

Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz aylarda da Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre müşahede altında tutulan Önder, daha sonra taburcu edilmişti.