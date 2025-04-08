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CHP'li Mahmut Tanal tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu, polis müdahale etti

Mahmut Tanal bakanlık önünde nöbette! Çadırını kurup beklemeye başladı

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde çadırlı nöbet başlatan Mahmut Tanal'a destek

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CHP'li Mahmut Tanal'ın tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde başlattığı çadırlı nöbetine polis tarafından müdahale edildi. Gelişmenin ardından, suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş destek olmak için Tanal'ın yanına gitti. Burada konuşan Ateş, "Katiller, hırsızlar sokakta geziyor ama ülkenin geleceği olan gençler cezaevinde" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbet tutmaya başladı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde nöbet tutan Mahmut Tanal'a destek

"HAKSIZ YERE TUTUKLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZGÜRLÜK VE ADALET NÖBETİNDEYİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı'ndaki bakanlık binası önünde çadır kurduğunu ve nöbete başladığını belirten Tanal, "Haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde nöbet tutan Mahmut Tanal'a destek

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ancak Tanal'ın çadırlı eylemine polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Polisler, Tanal'ın kurduğu çadırı bakanlığın önündeki kaldırımdan kaldırdı. Tanal'ın yanında getirdiği Türk Ceza Kanunu ve hukuk kitapları da elinden alındı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde nöbet tutan Mahmut Tanal'a destek

"ACIKMAYACAĞIM, ÜŞÜMEYECEĞİM, YORULMAYACAĞIM"

Tanal, polis müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, "Burada çadırımı çekip kırdılar. Bana kamp mı kuruyorsunuz diyorlar. Ülkedeki bu hukuksuzluk diz boyu. Ben acıkmayacağım, üşümeyeceğim, yorulmayacağım. Sabaha kadar burada duracağım" diye konuştu.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde nöbet tutan Mahmut Tanal'a destek

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ AYŞE ATEŞ'TEN DESTEK

Ankara'da uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP'li Tanal'a destek olmak için nöbet noktasına gitti. Ateş, burada yaptığı açıklamada, "Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Sana ayrı, bana ayrı hukuk olmaz. Katiller, hırsızlar sokakta geziyor ama ülkenin geleceği olan gençler cezaevinde. Neden? Mahir Polat ölüyor cezaevinde, birisi bunu bize açıklasın…" şeklinde konuştu.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten bakanlık önünde çadırlı nöbet başlatan Mahmut Tanal'a destek
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTürkseven:

bunun derdide gündemde kalmak

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Mahmut Tanal ve ülkenin geleceği,düşünmek dahi istemiyorum.

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