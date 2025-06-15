Shin Bet Başkanı Ronen Bar Görevini Devrediyor

İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, 28 Nisan'da "7 Ekim olaylarının önlenmesinde başarısız olduğu" gerekçesiyle istifa etmesinin ardından bugün görev süresini tamamlayarak, koltuğunu devredecek.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet'te başkanlık koltuğunun sahibi değişiyor. Shin Bet Başkanı Ronen Bar, 28 Nisan'da "7 Ekim olaylarının önlenmesinde başarısız olduğu" gerekçesiyle istifa etmesinin ardından bugün görev süresini tamamlayarak, koltuğunu devredecek. Görev süresi sona eren Bar'ın yerine kısa süre önce emekli olan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Korgenerali David Zini'nin atanması bekleniyor. Resm atama sürecinin birkaç hafta süreceği öngörülüyor.

Bar'ın istifa açıklaması

Ronen Bar 28 Nisan'da yaptığı konuşmada 7 Ekim olaylarının önlenmesi konusunda başarısız olduğunu belirterek, yıllarca birçok cephede faaliyet gösterdikten sonra teşkilatın o gün erken uyarıda bulunmakta başarısız olduğunu ve tüm sistemlerin çöktüğünü belirtmişti. Bar, "Anma, cesaret ve fedakarlığı simgeleyen bu özel akşamda bu sorumluluğun yerine getirildiğini ve Shin Bet'in başkanı olarak görevime son verme kararımı duyuruyorum. Vatana olan sevgim ve devlete olan sadakatim, bu kararım da dahil olmak üzere aldığım her profesyonel kararın temelini oluşturdu" ifadelerini kullanmış ve 15 Haziran'da (bugün) görevi bırakacağını açıklamıştı

Netanyahu, Bar'ı görevden almak istemişti

Daha önce yaptığı açıklamalarda 7 Ekim 2023'te yaşananlardan dolayı Bar'a güvenmediğini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bar'ı görevden almak istemişti. Yüksek Mahkeme ise Bar'ın görevden alınma kararını dondurmuş ve Netanyahu'nun yeni adaylarla görüşmesine izin vermişti. - TEL AVİV