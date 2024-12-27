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Sezgin Tanrıkulu: Narin davasında yarın hüküm açıklansa bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin devam eden davasına ilişkin yaptığı açıklamada "Yarın hüküm açıklansa bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma devam ediyor. Bugün yapılan duruşmaya ilişkin Haberler.com'dan Melis Yaşar'a konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kararın yarın verilmesini beklediğini söyledi.

"KARAR VERİLSE DE GERÇEK FAİLİ BİLEMEYECEĞİZ"

Karar aşamasına gelen davayı değerlendiren Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "Yarın hüküm açıklansa bile savcının mütalaası doğrultusunda dört şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilse bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME KANITLARINDA GÖRECEĞİZ"

Tanrıkulu ayrıca "Dört şüpheli aksi ispatlanamayan bir biçimde Narin'in kaybolduğu saat olan 15.11'den itibaren daraltılmış baz kayıtlarına göre aynı yerde olduklarına dair güçlü bilgiler mevcut. Ama bu teknik bilgiye rağmen onların beyanı yok. Dolayısıyla kaybolduğu yerden itibaren orada verilen sinyal var, o saatten itibaren ona ilişkin bir beyan yok, görgü tanıklığı yok. Diğer bir kesin kanıt ise amcanın arabasından çıkan Narin'e ait DNA kalıntıları. Bu da aksi ispatlanamayan bir delildir. Bunları mahkeme kendi kanıtlarında gösterecek" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Tavşantepe köyünde kaybolan Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bir çuvalın içinde köye yakın bir dere yatağına gömülmüş halde bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Narin, kaybolduğu gün boğularak öldürüldü.

Sezgin Tanrıkulu: Narin davasında yarın hüküm açıklansa bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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