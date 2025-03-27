Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısının ardından Öcalan, 27 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yaparak, örgütün kendini feshetmesini istemişti. Son günlerde de bazı haber mecralarında ve sosyal medyada Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiaları yer aldı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili avukat Abdurrahman Karabulut'un paylaşımı gündem oldu. Karabulut'un Demirtaş'ın bayramda tahliye edileceğini ima eden paylaşımlar yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut, "Bayramda aramızda inşallah" dedi. Karabulut paylaşımına Demirtaş'ın resmini de ekledi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Karabulut, "Merhabalar herkese. Alıntıladığım tviti somut bir bilgiye veya gerekçeye dayanarak atmadım. Ayrıca bazı yerlerde Sn. Demirtaş'ın avukatı diye çıkan haberler de doğru değildir. Sn. Demirtaş'ın avukatı değilim. Tamamen yüksek ve canlı tutmaya çalıştığım temenniye dayanarak alttaki tviti attım. Umarım temennim gerçekleşir ve Sn Demirtaş en yakın zamanda aramızda olur. Yanlış anlaşılmamaya mahal verilmemesi için herkesten özür dilerim." dedi.

BİR PAYLAŞIM DA KARDEŞİ YAPTI: BELKİ YARIN BELKİ YARINDAN DA YAKIN

Öte yandan Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan kardeşi Süleyman Demirtaş "Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah!" notunu yazdı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Demirtaş, "Tabi ki bir gün bu haksızlık da bitecek. İnancımızı diri tutacağız ama bu somut bir veri üzerine yazdığım bir cümle değildir. Bir an önce olması gerekendir." notunu yazdı.

10 YIL HAPİS CEZASI VAR NASIL SERBEST KALACAK?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise bunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Konunun muhatabı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ben bunu sordum. 'Sayın Bahçeli, Selahattin Demirtaş'la telefonda görüştü. Bu nedenle böyle bir beklenti var' dediğimde şöyle bir cevap aldım. Bakan Tunç, 'Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?' dedi, böyle bir serbest kalma ihtimalinin olmadığını söyledi. Bu konuşma 15 günlük bir süre içerisinde oldu.

Bu beklenti süreç başladığından bu yana zaten var. Bugün sordum birkaç kişiye, net bir cevap alamadım. İktidar cephesinden bazı temaslarımız oldu fakat bunu teyit edebilecek bir bilgiye sahip değiliz. Adalet Bakanı serbest kalmanın gündemlerinde olmadığını söyledi."

2016 YILINDAN BU YANA TUTUKLU

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP'li milletvekili ile birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.