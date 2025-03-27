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Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddialarına yanıt verdi. Bakan Tunç'la görüşen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bakanın kendisine "Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?" dediğini aktardı. Öte yandan Demirtaş'ın kardeşi de peş peşe paylaşım yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısının ardından Öcalan, 27 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yaparak, örgütün kendini feshetmesini istemişti. Son günlerde de bazı haber mecralarında ve sosyal medyada Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiaları yer aldı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili avukat Abdurrahman Karabulut'un paylaşımı gündem oldu. Karabulut'un Demirtaş'ın bayramda tahliye edileceğini ima eden paylaşımlar yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut, "Bayramda aramızda inşallah" dedi. Karabulut paylaşımına Demirtaş'ın resmini de ekledi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Karabulut, "Merhabalar herkese. Alıntıladığım tviti somut bir bilgiye veya gerekçeye dayanarak atmadım. Ayrıca bazı yerlerde Sn. Demirtaş'ın avukatı diye çıkan haberler de doğru değildir. Sn. Demirtaş'ın avukatı değilim. Tamamen yüksek ve canlı tutmaya çalıştığım temenniye dayanarak alttaki tviti attım. Umarım temennim gerçekleşir ve Sn Demirtaş en yakın zamanda aramızda olur. Yanlış anlaşılmamaya mahal verilmemesi için herkesten özür dilerim." dedi.

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı

BİR PAYLAŞIM DA KARDEŞİ YAPTI: BELKİ YARIN BELKİ YARINDAN DA YAKIN

Öte yandan Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan kardeşi Süleyman Demirtaş "Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah!" notunu yazdı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Demirtaş, "Tabi ki bir gün bu haksızlık da bitecek. İnancımızı diri tutacağız ama bu somut bir veri üzerine yazdığım bir cümle değildir. Bir an önce olması gerekendir." notunu yazdı.

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı

10 YIL HAPİS CEZASI VAR NASIL SERBEST KALACAK?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise bunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Konunun muhatabı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ben bunu sordum. 'Sayın Bahçeli, Selahattin Demirtaş'la telefonda görüştü. Bu nedenle böyle bir beklenti var' dediğimde şöyle bir cevap aldım. Bakan Tunç, 'Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?' dedi, böyle bir serbest kalma ihtimalinin olmadığını söyledi. Bu konuşma 15 günlük bir süre içerisinde oldu.

Bu beklenti süreç başladığından bu yana zaten var. Bugün sordum birkaç kişiye, net bir cevap alamadım. İktidar cephesinden bazı temaslarımız oldu fakat bunu teyit edebilecek bir bilgiye sahip değiliz. Adalet Bakanı serbest kalmanın gündemlerinde olmadığını söyledi."

2016 YILINDAN BU YANA TUTUKLU

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP'li milletvekili ile birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıalbatros :

Bakan yalanladıysa kesin çıkar. Oy için apoyu çıkaran demirtaşı mı çıkarmayacak?

Yorum Beğen180
Yorum Beğenme86
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Haber YorumlarıLion 1:

Bu arada sayın bakanım keşke Rasim Ozan Kütahyalı ya sorsaydiniz o bilirdi Ekrem imamoğlunun silivriye gideceğini hakimlerden önce biliyordu

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarımahalle sakini:

Hendek teröründe ölen yüzlerce insanımız geri mi gelecek de çıksın ? Bakan gerçeği söylemiş trollerin manipülasyonlarını bitirmiş fazla söze gerek yok.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme82
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Haber YorumlarıOkan Okan:

adam türkleri tutukluyor sadece

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme44
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Haber YorumlarıÖmer:

EMEKLIYE MÜJDE 1000 TL Şölenin Milano markasından 1 kg. bayram şekeri alır.

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıÖmer:

Emekliye güzel habermiş, 1000 TL ha vermiş ha vermemiş.

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Ee sayın bakan 2016 dan bu yana 9 yıl geçmiş zaten 10 yıl cezası seneye normal olarak bitmiş oluyor.

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıLion 1:

Siyaset kötü bir şey

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Kankanızı bırakın be yalandan oy korkusundan ayak yapmayın hani papazada ay osını diyprdunjz korkuyorum ameriika baş konsoloğu diye gelmesin

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

mal mal girdin kuzu kuzu çıktın sılho

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme19
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