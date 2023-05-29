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Seçim sonuçlarının ardından YRP'li isimden tartışma yaratan paylaşım! Tepkilerin ardından apar topar kaldırdı

Politika Haberleri

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, seçim zaferi sonrası Fatih Erbakan'ın Külliye'deki kutlamalarda sahneye çağırıldığı anları "Milli Görüş lideri, 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde" ifadesiyle paylaştı. Güner, sosyal medyada gelen tepkiler sonrası paylaşımı kaldırdı.

2. seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Erdoğan'a Cumhur İttifakı üyesi partilerin lideri de eşlik etti.

ERBAKAN'IN YARDIMCISINDAN DİKAKT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ismi anons edilip sahneye çağrıldığı anları sosyal medyadan paylaştı. Güner'in paylaşımda "Milli Görüş lideri, 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde" ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının ardından YRP'li isimden tartışma yaratan paylaşım! Tepkilerin ardından apar topar kaldırdı

TEPKİLER SONRASI SİLDİ

Güner'in paylaşımı sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi. Güner, tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Seçim sonuçlarının ardından YRP'li isimden tartışma yaratan paylaşım! Tepkilerin ardından apar topar kaldırdı

Seçim sonuçlarının ardından YRP'li isimden tartışma yaratan paylaşım! Tepkilerin ardından apar topar kaldırdı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Politika Güncel Haberler

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