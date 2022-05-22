Savaşta ölen Ukraynalı doktor Mykola Zakharchenko için cenaze töreni düzenlendi - Haberler

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Savaşta ölen Ukraynalı doktor Mykola Zakharchenko için cenaze töreni düzenlendi

AA - Vladimir Shtanko - Politika
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Mykola Zakharchenko için düzenlenen cenaze töreni ODESSA - Rusya ile yaşanan savaşta, hayatını kaybeden Ukraynalı doktor Mykola Zakharchenko için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi.

Mykola Zakharchenko için düzenlenen cenaze töreni ODESSA - Rusya ile yaşanan savaşta, hayatını kaybeden Ukraynalı doktor Mykola Zakharchenko için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi.

AA / Vladimir Shtanko - Politika

Cenaze, Rusya, Politika, Haberler

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