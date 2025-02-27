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Sağlık durumu nasıl? "Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir" dedi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada yürütülen kara propaganda sonrası yeni bir açıklama yaptı.

"İFTİRA ATANLAR MÜPTEZELDİR"

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir" diyen Yönter, "Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerine yer verdi.

İşte Yönter'in o paylaşımı;

Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

Sağlık durumu nasıl?
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıHeisenberg:

arkadaş savaştamıyız. ordu komutansızmı kaldı. ölse nolur yaşasa nolur ?

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Yaşadı da ne oldu ülkeye ne faydası oldu MHP yi Aponun kapısında kapı kulu yaptı

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Haber YorumlarıCece Cece:

ülkeye nokta faydası olmamış ölse ne olacak arkadaş ülke için bir kayıp değil ki

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Haber Yorumlarımerve ekşi:

Adamların işi gücü Türk milletine kabadayılık yapmak hakaret etmek tehdit savurmak ulan millet bir aydır hiçbir görüntü olmayan adamdan doğal olarak şüphe duyar hiçbir kanıt sunmuyorlar konuştuk ettik diyen hep kendileri ecel gelince her canlı ölümü tadacaktır bunu niye kabul etmiyorlar Allah yeter ki İmanlı olarak ölmeyi nasip etsin Ümmeti Muhammede

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Nere o zaman apo evden çıkmamı dedi yoksa

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Haber YorumlarıRevolver:

dilek tutmak ta mı yasak arkadaş :)

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

kesin öldü helvayı kavurmaya başlıyorum Allah’ın izni ile.sıra diğerinde amin ??

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Haber Yorumlarısuat tufekci:

öldüysede allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun iyi adamdı der önümüze bakarız neticede hayat devam ediyor

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Haber YorumlarıMahmut Anıl:

Çekilsin kenara ihracatını etsin Yerine Yavuz ağarlioğlu gelsin.Bahceliyede ALLAH şifa versin inşallah.

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

helva hazir

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