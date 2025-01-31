Saadet Partisi Kütahya İl Başkanlığı'nda Görev Değişimi
Saadet Partisi Kütahya İl Başkanlığı'nda mevcut il başkanı Ahmet Sunar'ın görevden alınmasının ardından, Ömer Faruk Evren yeni il başkanı olarak atanmıştır. Parti yönetimi, Evren'in atanmasının teşkilata dinamizm kazandıracağına inanıyor.
Saadet Partisi Kütahya İl Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Parti genel merkezi tarafından alınan kararla mevcut il başkanı Ahmet Sunar görevden alınarak, yerine Ömer Faruk Evren atandı.
Saadet Partisi Kütahya İl Başkanlığı'na Ömer Faruk Evren atandı. Ömer Faruk Evren, Saadet Partisi'nin farklı kademelerinde görev almış deneyimli bir isim olarak biliniyor. Parti yönetimi, Evren'in göreve atanmasının teşkilata yeni bir dinamizm kazandıracağını belirtti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika