Saadet Partisi İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

GENÇAĞA KARAFAZLI

Saadet Partisi Rize İl Başkanlığı, İsrailli yetkililer hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Muhammet Kaçar, "23 günden beri insanlık Gazze'de can çekişmekte. Katil İsrail çoluk çocuk demeden bütün bir insanlığı bütün bir toplumu yok etmeye çalışmakta. Yaşanan bu katliama Batı, Birleşmiş Milletler, NATO adeta kör ve sağır kesilmiştir" dedi.

Saadet Partisi Rize İl Örgütü, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar, Rize Adliyesi önünde konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İSRAİL SAVAŞ HUKUKUNU İHLAL ETMEKTEDİR"

"23 günden beri insanlık Gazze'de can çekişmekte. Katil İsrail çoluk çocuk demeden bütün bir insanlığı bütün bir toplumu yok etmeye çalışmakta. Yaşanan bu katliama Batı, Birleşmiş Milletler, NATO adeta kör ve sağır kesilmiştir. Her ne kadar İslam ülkelerinde gösteriler mitingler düzenlenmişse de bu katliamın sona ermesi neticesini vermemiştir. Beklentimiz bütün İslam ülkelerinin liderleri bir araya gelerek İsrail'i güçten anladığı ilkesiyle hareketle bu katliamlara son verecek somut adımlar atmasını bekliyoruz. İsrail Gazze de adeta soykırım suçu işlemekte, insanlığa karşı suç işlemekte savaş hukukunu ihlal etmektedir. Bu çerçevede Saadet partisi olarak bütün il teşkilatlarımız nezdinde Cumhuriyet savcılıklarında başta İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu olmak üzere İsrail Dışişleri, İçişleri Bakanı, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkları haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Saadet partisi olarak suç duyurusuna bulunmak üzere Rize Adliye Sarayı'ndayız. Malumunuz olduğu üzere Erbakan hocamız yaklaşık 50 yıldır İsrail'in planlarından bahsetmektedir. Maalesef kendi düşüncelerinde olan büyük İsrail hedefinde Türkiye var Türkiye toprakları var. Nil ve Fırat arasında ki bütün toprakları kendi ülkesine katarak büyük İsrail devletini kurma arzusu içerisinde, bu sınırlar içerisinde bizim güneydoğudaki bölgelerde olduğundan dolayı bu hususta tekrar dikkat çekmek istemiştir."