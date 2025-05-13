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Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı, Ayanna Pressley'den Hoş Geldin Mesajı

Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı, Ayanna Pressley'den Hoş Geldin Mesajı
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ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley, Öztürk'ün serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada 'Evine hoş geldin' mesajı paylaştı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley, serbest bırakılan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün fotoğraflarını paylaşarak, "Evine hoş geldin" dedi.

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Tufts Üniversitesinde Fulbright bursuyla doktora yapan Öztürk kararın ardından yaptığı basın açıklamasında, "Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım" dedi. Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili, "Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye'deki yakınlarım için çok zor bir zamandı ama tüm destek, nezaketiniz için hepinize çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Ayanna Pressley ise, Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakıldıktan sonra konuştuğu basın toplantısından fotoğraflar paylaşarak, "Rümeysa Öztürk, evine hoş geldin" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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