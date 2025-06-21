Putin: İran'ın Nükleer Silah Edinme Arayışı Yok

Putin: İran'ın Nükleer Silah Edinme Arayışı Yok
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın nükleer silah edinme arayışında olmadığını ve bu konuda İsrail'e defalarca bilgi verdiklerini dile getirdi. Putin, İran'ın barışçıl nükleer programına destek verdiklerini de vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın İsrail yönetimine İran'ın nükleer silah edinme arayışında olmadığını defalarca söylediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sky News Arabia'ya konuştu. Putin, Rusya'nın İsrail'e İran'ın nükleer silah edinmeyi hedeflediğine dair bir kanıt olmadığını defalarca söylediğini dile getirdi. Putin, "Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer silah elde etmeye hazırlandığına dair hiçbir kanıtı yok. Bunu İsrail yönetimine defalarca söyledik" dedi. Putin, Rusya'nın İran'ın barışçıl bir nükleer program geliştirmesini desteklemeye hazır olduğunu belirterek İran'ın bunu yapma hakkı olduğunu vurguladı. Ülkesinin dünyanın herhangi bir yerinde kitle imha silahlarının yayılmasını reddettiğini yineleyen Putin, İran'ın nükleer silah kullanımını yasaklayan bir karar çıkardığını ve bunun son derece önemli ve ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu belirtti.

İran, nükleer silah geliştirdiği iddialarını reddederken, uranyum zenginleştirme programının yalnızca barışçıl amaçlara yönelik olduğunu belirtiyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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