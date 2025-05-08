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Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: O geri vitesi yedirirler adama

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırı sonrası kendisi için "Özgür Özel geri vites mi yapıyor?" diyen Yılmaz Özdil'e yönelik çok sert sözler sarf etti. Özel, Özdil için "Çıkıp 'Özgür Özel geri vites yaptı' diyor, o geri vitesi yedirirler adama" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Yılmaz Özdil için "Çıkıp ' Özgür Özel geri vites yaptı' diyor, o geri vitesi yedirirler adama" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası Özel'e yönelik saldırıya ilişkin de konuşan CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştüğü için kendisine 'Geri vites yaptı' diyen Yılmaz Özdil'e sert tepki gösterdi.

"O GERİ VİTESİ YEDİRİRLER ADAMA"

Özel yaptığı açıklamada "Aynı gün cenaze var, eşimi, kızımı adresleriyle tehdit ediyorlar. O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi ' Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyor. O geri vitesi yedirirler adama. Geri vites yapacak Özgür Özel böyle mi konuşur?" ifadelerini kullandı.

İPEK ÖZBEY İLE ATIŞTI

Özel ayrıca sunucu İpek Özbey ile de gergin anlar yaşadı. "Onu yayınlayan kuruluş yayın politikasını çerçevelendirmek lazım. Bir kişinin ismini söylemek yerine hakaretvari şeyler söylüyor. Bir de bu koltukta oturabiliyor. Uyarılsın, bir şey söylensin" sözlerinin ardından Yılmaz Özdil ile birlikte yayın yapan İpek Özbey araya girdi.

Özbey, "Biz size bunun için sormadık. Hiç bir kurumda eleştiriden muaf değil, siz de biz de" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: O geri vitesi yedirirler adama
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıShef :

Eleştiriye bile tahammülü yok bunların. Ayrıca eleştiren de kendi arkadaşları.

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