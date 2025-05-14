Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun 'Kürt hareketi analizi' tepkilerin odağında

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun 'Kürt hareketi analizi' tepkilerin odağında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK'nın örgütü feshettiğini ve silah bıraktığını duyurmasına oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan çok konuşulan bir analiz geldi. Köseoğlu, "Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam, tamam sensin ya. En önemli sensin" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' için Meclis'te yaptığı çağrının ardından 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini toplayan terör örgütü Pkk, örgütü feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. PKK'nın açıklamasında, örgütsel yapının feshedildiği, silahlı mücadelenin bittiği belirtilerek "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" denildi.

"KÜRT HAREKETİNİ DRAMATİK BULUYORUM"

Bu açıklama Türkiye'nin gündemine otururken, 'Hudutsuz Sevda' dizisinde yer alan oyuncu Hayal Köseoğlu'nun X hesabından (eski adıyla Twitter) konuyla ilgili yaptığı analiz tepki çekti.

Köseoğlu, "Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam, tamam sensin ya. En önemli sensin. Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyorlar ülkeyi senelerdir. Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, soykırım, asimilasyon, baskı milletlere değil cinsiyete dayalıdır. Bu dünyanın, bu coğrafyanın ve bu ülkenin en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp hak aramıyorsak size ne oluyor? Benim e-Devlet'te gerçekten Çerkistan yazıyor. Düşüyor muyum sokaklara 'hani benim Çerkistan'ım' diye? Yemin ederim anlamıyorum, eski sevgiliye takık gidikler gibi yıllardır kafayı yediniz. Terapiye gidin ya!" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi analizi tepkilerin odağında

HAYAL KÖSEOĞLU'NA TEPKİ YAĞIYOR

Köseoğlu'nun sözleri gündem olurken, pek çok kullanıcıdan da oyuncuya ağır eleştiriler geldi. Bazıları "Çok cahilsin", "Hayal sana kötü bir haberim var: faşistsin" ve "Bu kadar cahilini uzun zamandır görmemiştim" diye yazdı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcvbvz6pbcg:

Herkes tükettiği oksijen kadar konuşsa yeterli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?

Halk silah bırakma sürecini destekliyor mu?
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.