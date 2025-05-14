Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun 'Kürt hareketi analizi' tepkilerin odağında

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' için Meclis'te yaptığı çağrının ardından 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini toplayan terör örgütü Pkk, örgütü feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. PKK'nın açıklamasında, örgütsel yapının feshedildiği, silahlı mücadelenin bittiği belirtilerek "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" denildi.

"KÜRT HAREKETİNİ DRAMATİK BULUYORUM"

Bu açıklama Türkiye'nin gündemine otururken, 'Hudutsuz Sevda' dizisinde yer alan oyuncu Hayal Köseoğlu'nun X hesabından (eski adıyla Twitter) konuyla ilgili yaptığı analiz tepki çekti.

Köseoğlu, "Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam, tamam sensin ya. En önemli sensin. Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyorlar ülkeyi senelerdir. Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, soykırım, asimilasyon, baskı milletlere değil cinsiyete dayalıdır. Bu dünyanın, bu coğrafyanın ve bu ülkenin en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp hak aramıyorsak size ne oluyor? Benim e-Devlet'te gerçekten Çerkistan yazıyor. Düşüyor muyum sokaklara 'hani benim Çerkistan'ım' diye? Yemin ederim anlamıyorum, eski sevgiliye takık gidikler gibi yıllardır kafayı yediniz. Terapiye gidin ya!" ifadelerini kullandı.

HAYAL KÖSEOĞLU'NA TEPKİ YAĞIYOR

Köseoğlu'nun sözleri gündem olurken, pek çok kullanıcıdan da oyuncuya ağır eleştiriler geldi. Bazıları "Çok cahilsin", "Hayal sana kötü bir haberim var: faşistsin" ve "Bu kadar cahilini uzun zamandır görmemiştim" diye yazdı.