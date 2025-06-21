Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
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Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, kardeşiyle girdiği tartışma sonucu silahla vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak ağabeyi gözaltına alındı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

ERZURUM - Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, kardeşi ile girdiği tartışma sonucu silahla vuruldu. Ağır yaralanan Canpolat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Köyü'nde yaşanan aile içi tartışma ölümle sonuçlandı. İddiaya göre, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, ağabeyi M. Canpolat ile aralarında çıkan tartışma sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerinde ağır yaralanan Canpolat, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağabey M. Canpolat, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1980 yılında Erzurum Horasan'ın Çayırdüzü köyünde doğan Kadir Canpolat, 2005 yılında kurduğu Osmanlı Ocakları Teşkilatı ile kamuoyunda tanınmıştı. Canpolat ardından Ocak Partisi'nin kurucu genel başkanlığını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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