Ömer Faruk Gergerlioğlu: İBB'ye kayyum atanabilir, İmamoğlu'nun adaylığı engellenmeye çalışılıyor

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Haberler.com'da Muhammed Fatih İnce'nin sorularını yanıtladı. Son günlerde tartışma yaratan Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuki sürece değinen Gergerlioğlu, bu durumun siyasi bir hamle olduğunu iddia etti. İktidarın bu konuda sert adımlar attığını belirten Gergerlioğlu, İBB'ye kayyum atanabileceğini dile getirdi.

"TÜRK DEMOKRASİSİNE AĞIR DARBELER İNDİRİLİYOR"

Gergerlioğlu, son dönemde alınan kararların hukuka uygun olmadığını öne sürerek, "Türk demokrasisine çok ağır darbeler indiriliyor" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararını da değerlendiren Gergerlioğlu, "Üstten gelen bir kararla, hukuksuz bir şekilde diploma iptali karşarımızda. Bu kararlar, iktidarın gemileri yaktığını gösteriyor" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ENGELLENMEK İSTENİYOR"

Ekrem İmamoğlu'na yönelik süreci "operasyon" olarak nitelendiren Gergerlioğlu, "Apaçık bir şekilde, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik bir operasyonla karşı karşıyayız. En önemli rakip olarak görülen İmamoğlu'nu etkisizleştirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "İmamoğlu'nu en üst perdeden suçlayarak, eleştirilerin önünü kesmeye çalışıyorlar" diye ekledi.

"İBB'YE KAYYUM ATANABİLİR"

Gergerlioğlu, son günlerde yaşanan gelişmeler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanabileceğini iddia etti. "Bu gelişmeler doğrultusunda, İBB'ye bir kayyum geliyor gibi görünüyor" diyen Gergerlioğlu, iktidarın, Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için bu yola başvurabileceğini öne sürdü. Ayrıca, "Erdoğan'ı yeniden seçtirmek için gözünü karartmış bir iktidar var. İmamoğlu'nun gücsüz duruma düşürüldüğü düşünülüyor ama aksine gücçlendiriliyor" ifadelerini kullandı.