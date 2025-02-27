Öcalan'ın çağrısı sonrası MHP'nin kritik isminden dikkat çeken paylaşım

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yönter, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de bir otelde Öcalan'ın silah bırakma çağrısını aktardı.

Öcalan'ın çağrısı sonrasında MHP'nin kritik isminden dikkat çeken paylaşım

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Öcalan, çağrısında, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerine yer verdi.

MHP'Lİ YÖNTER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Öcalan'ın çağrısının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yönter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Öcalan'ın çağrısının ardından MHP'nin kritik isminden dikkat çeken paylaşım

"BÜYÜK İŞLER CESARET VE KARARLILIK İSTER"

Yönter, bu paylaşımının ardından ise partisinin İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in, "Büyük işler cesaret ve kararlılık ister... Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder..." ifadelerini yeniden gönderi yaparak paylaştı.

Öcalan'ın çağrısının ardından MHP'nin kritik isminden dikkat çeken paylaşım

Öcalan'ın çağrısı sonrası MHP'nin kritik isminden dikkat çeken paylaşım
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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