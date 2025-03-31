Netanyahu, Shin Bet'in Yeni Başkanını Atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski donanma komutanı Eli Sharvit'i İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet başkanı olarak atama kararı aldı.

İsrail'de görevden alınması beklenen İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın yerine gelecek isim belli oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 adayla yaptığı derinlemesine görüşmeler sonrası Shin Bet'in başına eski donanma komutanı Eli Sharvit'i atama kararı aldığı belirtildi.

Sharvit'in 5 yıl donanma komutanı olmak üzere 36 yıl boyunca İsrail Savunma Kuvvetleri'nde görev yaptığı kaydedilen açıklamada, Sharvit'in görevi süresince İsrail karasularının savunmasına öncülük ettiği, Hamas, Hizbullah ve İran'a karşı operasyonlar yürüttüğü ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, eski başkanın görevden alınma kararını dondurmuştu

İsrail Başbakanlık Ofisi, 21 Mart'ta Başbakan Netanyahu'nun Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın görevden alınmasına ilişkin teklifinin hükümet tarafından oy birliği ile kabul edildiğini açıklamıştı. Bar'ın görevinin 10 Nisan'da veya yeni bir başkan atandığında sona ereceği belirtilmişti. Ancak Yüksek Mahkeme, Bar'ın görevden alınma kararını dondurmuş, Netanyahu'nun yeni adaylarla görüşmesine izin vermişti. Barı'n görevden alınmasına yönelik itirazlar hakkında 8 Nisan'da duruşma yapılacak. Bar, Yüksek Mahkeme'nin vereceği karara kadar görevde kalmaya devam edecek.

Netanyahu'nun güven sorunu krize neden olmuştu

Daha önce yaptığı açıklamalarda Bar'a güvenmediğini belirten Netanyahu, "Yedi cephede süren bir savaşın ortasındayız. Her zaman, ama özellikle de böylesine varoluşsal bir savaşta, başbakan Shin Bet başkanına tam güven duymalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Bar'ı görevden almak istediğini açıklayan Netanyahu, zaman içinde büyüyen güvensizliği karara gerekçe olarak göstermişti. - TEL AVİV