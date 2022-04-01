TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak. Koltuk için değil; dertlere derman olmak için ittifak yapacağız. Tuzu kuruların partisi değil; yoksulların dürüst, onurlu, namuslu insanların partisiyiz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu'da düzenlenen 'Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı'na katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Sarıgül ile birlikte Genel Sekreter Soner Gökçe, Genel Başkan Yardımcıları Şaban Gürbüz, Volkan Aslanbaş, Günnur Kamaşak, Parti Meclis Üyesi Ömer Urgun, Ordu, Giresun, Trabzon, Amasya, Çorum il ve ilçe başkanlarının yanına sıra parti üyeleri katıldı.

İtifak konusunda da konuşan Sarıgül, "Soruyorlar; kimle ittifak yapacaksınız. Türkiye Değişim Partisi olarak Karadeniz'den kimle ittifak yapacağımızı açıklıyorum; işsizlerle, evsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle, yoksullarla ittifak yapacağız. Türkiye Değişim Partisi; emeklilerimizle, emekçilerimizle, engellilerimizle, çiftçilerimizle, esnaflarımızla, EYT'lilerle, emniyet mensuplarıyla, sağlık çalışanlarıyla, 3600 ek göstergeyi bekleyen öğretmen arkadaşlarımızla ittifak yapacağız. Bizim ittifakımızda sen ben kavgası olmayacak. Koltuk için değil; dertlere derman olmak için ittifak yapacağız. Tuzu kuruların partisi değil; yoksulların dürüst, onurlu, namuslu insanların partisiyiz" ifadelerini kullandı.