Muhalefetin grup önerileri TBMM'de reddedildi, fon teklifi gündemin başına alındı

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TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Parti'nin "Türkiye'de sanayileşme, yatırım ve rekabet gücü", DEM Parti'nin "emeklilik sistemi", CHP'nin "mesleki eğitim", İYİ Parti'nin "istisnai memuriyet", Yeni Yol Partisi'nin "sel ve su taşkınlarına" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul'daki seli hatırlattı.

İstanbul'da yağmur suyu güzergahlarının üzerinin betonlarla kapatıldığını öne süren Özdağ, kentteki taşkın riskiyle ilgili çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Özdağ, "İstanbul için taşkın master planı hazırlanmalıdır. Yağmur suyu hatlarıyla kanalizasyon sistemleri ayrıştırılmalıdır. Taşkın tehlike ve risk haritaları da oluşturulmalıdır. Kurumlar arasında veri paylaşımı güçlendirilmelidir." diye konuştu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, doğanın işleyişini yok sayan plansız şehirleşmenin bedelini vatandaşların ödediğini ifade etti.

İstanbul'da dere yataklarında yapılaşmaya izin verenlerin tespit edilerek cezalandırılmasını isteyen Kocamaz, alt yapı yatırımlarının zamanında gerçekleştirilmediğini söyledi.

Yağmur suyu sistemlerinin afetlere hazır hale getirilmediğini öne süren Kocamaz, "Asıl görev, afet yaşanmadan önce önlem almaktır. Dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmemelidir. Yağmur suyu kanalları düzenli olarak temizlenmelidir." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul'da imar suçu işleyenlerin bulunduğunu iddia etti.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selden etkilenen Ayazağa Mahallesi'nin imar planlarının değiştirildiğini savunan Kılınç, sel dolayısıyla yaşananlardan sorumlu olanlarla hesaplaşılması gerektiğini dile getirdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, sel dolayısıyla Esenyurt ve Ayazağa'da derelerin taştığını hatırlattı.

Uzun yıllardır "dere yataklarını imara açmayın" denildiğini aktaran Kok, bu çağrıya kulak verilmediğini söyledi.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, dere yatakları daraltıldığında taşkın riskinin artacağını dile getirdi.

Sarıyer ilçesinde selden etkilenen Ayazağa Mahallesi'nde kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Yanıkömeroğlu, riskli bölgelerde önlemler alınmasını istedi.

Yanıkömeroğlu, "Vatandaşımız her sağanakta aynı korkuyu yaşamak zorunda değildir. İstanbul'un güncel taşkın ve yağmur suyu planı olmalıdır. Dere yatakları korunmalı, yapılaşmaya izin verilmemelidir. Parklar ve açık alanlar yeniden düzenlenmeli, erken uyarılar zamanında ulaştırılmalıdır. Merkezi yönetim ve belediyeler birlikte çalışmalıdır." şeklinde konuştu.

Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Vatandaşın can güvenliğinin öncelikler arasında yer aldığını vurgulayan Erdem, ilgili bakanlıkların ve kurumların İstanbul'daki süreci yakından takip ettiğini bildirdi.

İstanbul'daki selin ardından yapılan çalışmalar kapsamında 3 bin 57 vatandaşın güvenli alanlara ulaştırıldığını anlatan Erdem, benzer olayların yaşanmaması için dere yataklarının korunması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul gündeminde değişiklik

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Buna göre, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi Genel Kurul gündeminin ilk sırasına alındı.

Genel Kurulda, ilk 3 maddesi kabul edilen Türk Kızılay Kanunu Teklifi gündemin ikinci, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi gündemin üçüncü sırasında yer aldı.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önerisi yapılan oylamada kabul edilmedi.

Daha sonra TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi. Genel Kurulda, aranın ardından Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: AA