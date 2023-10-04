Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflere yapılan hava harekatı sonucunda 22 hedef imha edildi ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 4 Ekim 2023 saat 19.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.