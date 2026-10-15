Haberler

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi’nin koordineli düzenlediği operasyon sonucunda "kırmızı kategori"de aranan Mihraç Ural da Suriye’de sınırda yakalandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi’nin koordineli düzenlediği operasyon sonucunda 'kırmızı kategori'de aranan Mihraç Ural da Suriye’de sınırda yakalandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi’nin koordineli düzenlediği operasyon sonucunda "kırmızı kategori"de aranan Mihraç Ural da Suriye’de sınırda yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli düzenlediği operasyon sonucunda "kırmızı kategori"de aranan Mihraç Ural da Suriye'de sınırda yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı

Trump çılgına döndü: Bunu yapan vurulmalı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar

Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı

Düğmeye basıldı! Şimdi hesap zamanı

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu

Yenilgilerin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü

Sel sularına teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
'Hayırsever' kılıfıyla insanları zehirliyorlardı! Uyuşturucu baronları deşifre oldu! 'Abla' ve 'Baroniçe' de var

"Hayırsever" kılıfıyla gizlendiler! Uyuşturucu baronları deşifre oldu