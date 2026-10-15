Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi’nin koordineli düzenlediği operasyon sonucunda "kırmızı kategori"de aranan Mihraç Ural da Suriye’de sınırda yakalandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi’nin koordineli düzenlediği operasyon sonucunda "kırmızı kategori"de aranan Mihraç Ural da Suriye’de sınırda yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli düzenlediği operasyon sonucunda "kırmızı kategori"de aranan Mihraç Ural da Suriye'de sınırda yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı