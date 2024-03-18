Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Sistemi Eleştirilerine Yanıt Verdi

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi ve öğretmenler hakkında yapılan eleştirilere cevap vererek, eleştirenlerin bu sürece ne katkı verdiklerini sordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim, öğretmenler ve eğitim sistemi gibi konularda dışarıdan ahkam kesmek kolay. Bu konularda ahkam kesen, beylik laflar eden herkese şunu söylemek istiyorum; siz bu sürece ne katkı verdiniz" dedi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Dr. Ufuk Ege Anaokulu, çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için Atatürk'e Vefa Valizi projesini başlattı. Bu çerçevede proje, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu Fuaye Alanı'nda sergilendi. Serginin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atalarımıza, coğrafyamıza, vatanımıza ve milletimize sahip çıkacak nesiller yetiştirmek istediklerini belirterek, "Bizim aslı görevimiz bu. Ülkemizin, milletimizin emniyette olduğu, gelecek kuşaklar açısından güvende olduğunu görmek bizim için dünyaya değer" diye konuştu.

"Siz bu sürece ne katkı verdiniz"

Yaptıkları projelerde kendilerine destek olan paydaşlarına teşekkür eden Bakan Tekin, eğitim sistemindeki eleştirilere ilişkin şunları söyledi:

"Dışarıdan eğitim, öğretmenler ve eğitim sistemi gibi konularda ahkam kesmek kolay. Bu konularda ahkam kesen, beylik laflar eden herkese şunu söylemek istiyorum; siz bu sürece ne katkı verdiniz? Eleştirdiğini şeylerin olmaması için, eksikliklerin giderilmesi için ne tür destekler verdiniz bize? Önce elinizi vicdanınıza, şapkanızı önünüze koyun siz üstünüze düşeni yapıyor musunuz ki öğretmenlerimizi, okullarımızı, eğitim sistemimizi eleştiriyorsunuz."

"Gittikçe genişleyen, büyüyen bir proje"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'e Vefa Valizi projesine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan vefanın çok güzel bir örneği var bu projede. Biz bu projenin ilk yılına da ev sahipliği yapmıştık. Gittikçe genişleyen, büyüyen bir proje" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eğitim Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli? Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli? Serhat Barbaros kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Serhat Barbaros kaç yaşında, nereli? Yakup Fırat kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Yakup Fırat kaç yaşında, nereli? Salih Akkaya kimdir? AK Parti Konya- Akşehir Belediye Başkan adayı Salih Akkaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title