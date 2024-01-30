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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Büyükelçisi ile görüştü

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı ile görüşerek Azerbaycan'daki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve yeni çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakü'de Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Azerbaycan'a yaptığı ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyükelçimiz Cahit Bağcı'yı ziyaret ettik. Kıymetli Büyükelçimizden Azerbaycan'daki eğitim faaliyetlerimiz hakkında bilgiler aldık, yeni dönemde yapılacak yeni çalışmalara dair fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliğinden ötürü Büyükelçimiz Sayın Cahit Bağcı'ya ve Büyükelçilik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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