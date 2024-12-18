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Meclis'te Gaziantep'e yeni isim önerisi: Resmen kanun teklifi verildi

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DEVA Partili Ertuğrul Kaya, yaklaşık 430 bin Suriyelinin bulunduğu tahmin edilen Gaziantep'e misafirperverliğinin tescillenmesi amacıyla "Minhar" ünvanı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan bütçe maratonu Genel Kurul'da Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleriyle devam ediyor.

GAZİANTEP'E YENİ İSİM ÖNERİSİ

Görüşmelerde partisi adına söz alan DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, dikkat çeken bir konuşmaya imza attı. Kurtuluş Savaşı yıllarında işgale karşı büyük bir direnç göstermesi sebebiyle 8 Şubat 1921 tarihinde Antep'e Gazilik unvanı verildiğini hatırlatan Kaya, 2011'den bu yana Suriyelilere misafiperverlik göstermesi nedeniyle de Gaziantep halkına "Minhar" (misafirperver) unvanının verilmesini talep etti.

Meclis'te Gaziantep'e yeni isim önerisi: Resmen kanun teklifi verildi

KANUN TEKLİFİ DE VERDİ

Kaya, konuşması esnasında yaptığı öneriyle sınırlı kalmayarak, Meclis Başkanlığı'na resmen sunduğu teklif ile Gaziantep için 'Minhar' unvanının resmen kabul edilmesini talep etti.

430 BİNE YAKIN SURİYELİ

Suriyeli sığınmacı nüfusunun en yoğun bulunduğu şehirlerden biri olan Gaziantep'te 430 bine yakın Suriyeli bulunduğu tahmin ediliyor.

Meclis'te Gaziantep'e yeni isim önerisi: Resmen kanun teklifi verildi
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKara_kalem:

YAKINDA EYALET İSTEYECEKSİNİZ AZ KALDI AKP HÜKÜMETİ HER ŞEYE AÇIK MHP DE DESTEKÇİSİ OLACAKTIR BEKLE VE GÖRÜN

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Haber YorumlarıPerwer:

Hemen hemen tüm şehirlerin isimleri sonradan değiştirilmiş ve herhangi bir anlamı olmayan uyduruk isimler verilmiş. Normalde olması gereken şehirlerin ilk isimleri neyse o olsun

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

üç kuruşla geçinmeye veya daha doğrusu hayatta kalma savaşı verenlere ne isim verilmeli yatacak yeri olmayan adamlarsınız bunumu buldun meclise teklif edecek

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Haber YorumlarıLouis Tay:

G….ne girsin

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Ah be abi gözünü seveyim ne diyon

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Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

yakında Türkiye'ninde adını değiştirirler bunlar

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Haber YorumlarıZulkarneyn :

Her kuşu.... Leylek kaldi

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Bir tane faydalı isiniz var mi,projeleriniz nedir deyin kacip giderler

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