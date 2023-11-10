Milas Belediyesi, Atatürk'ü Anma Sirenlerini Çalamadı

Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümünde tüm yurtta sirenlerle anılırken, Milas Belediyesi teknik sorunlar nedeniyle sirenleri çalamadı. Bu durum halk arasında ciddi tepkiye neden oldu.

Atatürük, ölümünün 85. yılnda tüm yurtta sirenle anılırken Muğla'nın Milas İlçesi'nde Milas Belediyesi sirenleri çalamadı. Halk arasında ciddi tepkiye neden olan durum sonrası açıklama yapan Milas Belediyesi, sirenleri teknik sorunlardan dolayı çalamadıklarını duyurdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Milas ilçesinde de vatandaşlar Atatütk'ü saat 09: 05'te anmak için hazırlık yaptı. Tüm ilçe genelinde pek çok kişi saygı duruşunda bulunmak üzere belediyeyi bekledi. Ancak her yıl 10 Kasım günü saat 09: 05'te çalan sirenler bu yıl bir türlü çalmadı. Pek çok vatandaş Milas Belediyesi'ne siren çalmadığı için tepki gösterirken, artan tepkiler üzerine Milas Belediyesi tarafından açıklama yapıldı.

Belediye'den "Değerli Vatandaşlarımızın Dikkatine" başlığı ile yapılan açıklamada "10 Kasım saat 09.05 itibariyle Muğla bölgesindeki bütün telsiz sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle havada oluşan frekans yoğunluğundan dolayı ilçemizde bazı bölgelerde ve farklı ilçelerde teknik aksaklıklar oluşmuş ve sahadaki ses cihazları çalışmamıştır. Zabıta merkezimizden siren açılmasına rağmen yaşanan teknik arızadan dolayı tüm hemşerilerimizden özür diliyor, bir kez daha Atamızı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi. - MUĞLA