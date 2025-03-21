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MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin

MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik, "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık" sözlerine zehir zemberek yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin…Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at…Haddini bil, edebini takın" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı "sokak" çağrısı MHP ile yeni polemiğe neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." derken, Özel, "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur." yanıtını verdi.

BAŞARIR: ÇENENİ KAPAT, HASTA YATAĞINDA YAT

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise katıldığı canlı yayında Bahçeli'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. Başarır, "Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık!" dedi.

MHP'Lİ YÖNTER: ALİ MAHİR ÇOK ZIPLAMA, ÇEKİRGEYE DÖNERSİN

Başarır'a MHP'den çok sert yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin…Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at…Haddini bil, edebini takın. Alayınız ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisisiniz…Dümencinin önde gideni değilsen terbiyeli ol tescilli provokatör…"

MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin

MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN: SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNİN DIŞA VURUMUDUR

MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin kişiliği yamuk Grup Başkanvekili haddini bil! Rezilliklerin, hırsızlıkların, sahte diplomaların, terör bağlantılarının çarşaf çarşaf ortaya döküldüğü, şaibeli kurultay ile CHP'nin manevi kıymetinin kirletildiği bir dönemde; CHP Grup Başkanvekilinin Liderimizin CHP'ye tavsiyesi üzerinden provokatif bir dille saldırıya geçmesi suçluluk psikolojisinin dışa vurumudur.

"HADDİNİ AŞMA"

Suç üstü yakalanan CHP yönetiminin ayıplarını örtmek için vatandaşları sokağa çağırıp bağımsız Türk yargısını ve meşru hükümeti tehdit etmesi kabul edilemez. Hele hele haddini aşıp, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye zehirli diliyle saldırmasına Türk milliyetçileri asla izin vermez! Ali Mahir ! Haddini aşma! Milliyetçi Hareket Partisi'nin Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin tertemiz adını o zehirli ve hadsiz ağzına alma!"

MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıXYZ.:

Mhpkklilar yine havliyor

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Haber YorumlarıMehmet:

Güzel cevap vermiş çekirgeye

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Bu ali mahir mecliste kavga ciktimi arkaya ilk kacanlardanmis:))

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Haber YorumlarıArif İnanç:

CHP zihniyeti bu muydu? Acele alınan kararlar bir kaç güne hepinizi tirmalar gibime geliyor. Sokağa çıkın, bağırıp çağırın, suckularbs4tbest kalsın. Suç mu değiller se zaten sebest kalacaklar ki. Bu arada çok enteresan bir genel Başkan secimi goturmiyiz bilemedim. Birileri itiraz etsin kısmını açık bırakmış sayın Özel. Hep birden istifa edip seçiminize gidebilirsiniz. Hep alışmışsınız beleşe. Başkan adayınız kim partinin ?

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

orijinal kurtlar imha edildi meydan çakallara kaldı

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Aponun cilveli sevgilisi konuştu.

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Haber Yorumlarıumut mergen:

MAHIR BABA ADAMSIN

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Haber YorumlarıCemal celal Maden:

Devlet Bahçeli fazla zıplama çaylar demli olsun helvan hazır zalatalıkta hazır

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Erdoğan bir çağrı yapsa çok samimi söylüyorum sokağa inenlerin hepsinin kafası kesilir.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bunun akrabası antalyada uğur gecen bunu anlatıyor komple sülale dışladı diyor hakkında ki yumosluk dogru imiş özelikle sordum )))

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