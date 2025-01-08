MHP'li Yönter'den partisinin Ümraniye ve Çekmeköy ilçe başkanlıklarına ziyaret Açıklaması

Mhp Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Türk ve Kürt bin yıllık kardeşlik mirasına sahiptir. Liderimizin aklında istiklal var, İstikbal var. Bayrağın sonsuza kadar dalgalanması var. Terör bitsin, kardeşlik kazansın. Terör bitsin, birlik beraberlik kazansın. Terör bitsin, kucaklaşalım, kaynaşalım." dedi.

Yönter, partisinin Ümraniye ve Çekmeköy ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililere seslendi.

Ümraniye İlçe Başkanlığındaki toplantıda konuşan Yönter, insansız siyasetin kanı çekilmiş damar gibi olduğunu ifade etti.

Yönter, "İnsan varsa siyaset anlamlıdır. İnsanımızın beklenti ve taleplerini siyasal bir bünyeye dönüştürüp sistem haline getirmezsek eksik kalırız." dedi.

İstanbul birinci bölgede Mhp'nin 2 olan milletvekili sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Yönter, "35 milletvekili arasında sadece 2 milletvekilimiz olması haksızlıktır. Neyi eksik yaptık, nerede yetersiz kaldık? Bu sorulara yanıt arıyoruz. İnanç, sevda ve fikriyat bakımından eksiğimiz yok ama oy oranımız bizi tatmin etmiyor." dedi.

Partinin İstanbul'da yüksek ülkü ve hedeflere sahip olduğunu vurgulayan Yönter, "Birlik ve beraberlik ruhunu yakaladık ancak şeytanın bacağını kıramıyoruz. Bu fasit dairede dönmek bizim kaderimiz olmamalı." diye konuştu.

Yönter, Türkiye'yi aklında taşıyan bir lider tarafından yönetildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Amacımız, terörsüz bir Türkiye inşa etmek. Dağlarımızda sınır içinde ya da sınır ötesinde elinde silahla gezen gayrimeşru bir alçak olmayacak. Terörist, terör örgütü istemiyoruz. 1,5 asırlık bir emel ve proje. 1984'ten beri süren silahlı bir terör faaliyetiyle karşı karşıyayız. Şehidimizin, gazimizin hatıraları yüreğimizde. Onlar bize emanet. Biz 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez.' derken şaka filan yapmıyorduk. Biz milliyetçi ülkücü hareket, Cumhur İttifakı şehitlerin ruhunu sızlatacak hiçbir adımın, eylemin, emelin içinde olmaz. Kuru gürültü yapanlar kendi işlerine baksın. Bir çözümleri, projeleri, bizimle paylaşmak istedikleri bir şey varsa buyursunlar."

Suriye'de yaşananlara değinen Yönter, "Yeni bir dünya kuruluyor, coğrafyalar kumaş gibi kesiliyor. Suriye'de olanları gördünüz değil mi? 27 Kasım'da silahlı gruplar bir araya geldi, 8 Aralık'ta Esad rejimi çöktü, Esad kaçtı. İsrail'de yapılan bir araştırma, hazırlanan bir rapor, Türkiye ile İsrail'in savaşa girebileceği ihtimali üzerinde durmuş. 'Türkiye'yle savaşmalıyız.' demişler. Suriye devrilirken İsrail güneyden Şam'a doğru ilerledi. Golan'ı geçti. Sınır hattına yani yasak bölgeye girdi. Dahası Kamışlı'ya kadar hava harekatı yaptılar. Dünya yeni baştan kurulurken, etnik ve mezhebi gerilim inanılmaz derecede tahrik edilmiş haldeyken kendi içimizde 'Senin gözünün üzerinde kaşın var.' diyerek birbirimizin ayağına basarsak, birbirimize çelme takarsak bu işin altından kalkamayız." ifadelerini kullandı.

Yönter, bölücü terör örgütünün Türkiye'nin iki cihanda da düşmanı olduğunu vurgulayarak, "Türk ve Kürt bin yıllık kardeşlik mirasına sahiptir. Liderimizin aklında istiklal var, İstikbal var. Bayrağın sonsuza kadar dalgalanması var. Terör bitsin, kardeşlik kazansın. Terör bitsin, birlik beraberlik kazansın. Terör bitsin, kucaklaşalım, kaynaşalım." dedi.

Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda terör örgütü YPG ve PKK'nın İsrail'den yardım, ABD'den de destek beklediğine dikkati çeken Yönter, "Para istiyor, silah istiyor. Bunların hepsini Mehmetçiğe karşı, Türkiye'ye karşı kullanacak. Biz iç ve dış işgal cephesinin bütün oyunlarını bozacağız. Güvence Mhp, güvence Cumhur İttifakı'dır. Yeni yüzyılın ümidi, huzuru, yükselen kudreti, kuvveti Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Çekmeköy'deki ziyaret

Ardından partisinin Çekmeköy İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yönter, İstanbul'un birinci bölgesinde hedeflerinin en az 10 milletvekili olduğunu söyledi.

Yönter, MHP teşkilatlarının birlik beraberlik içinde hareket ettiğini belirterek, "İstanbul'da birlik beraberlik teyit edilmiştir, tescil edilmiştir. Fitne ve dedikodu devri kapandı." dedi.

Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü konusuna işaret eden Yönter, "Biz Türkiye'nin bekasını, Türk milletinin tarihsel varlığını sonsuza kadar savunma arzusundayız. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir. ya o silahlar gömülecek ya da onları tutanlar gömülecek." diye konuştu.

Yönter, MHP'yi eleştirenlere ilişkin ise şunları söyledi:

"Her biriniz çıkar ve ikbal derdinde, koltuk derdinde, servet derdinde, şöhret derdinde. Sizde ne dava var ne vatan var ne millet var anca laf var. Bir koltuk olsun da oturalım kaygısı var. Dervişoğlu, Sayın Genel Başkanımıza en son laf edecek kişi bile değil. Kendisine aynen o çirkin sözlerini iade ediyoruz. 'Balgat'ın yolu İmralı'ya çıkar.' diyenler utanmazlığın anıtı gibi şu anda karşımıza dikiliyorlar. ya siz Devlet Bahçeli'nin kesip attığı tırnak olamazsınız. Devlet Bahçeli'nin dava, vatan ve millet sevgisinin bırakın zekatını, fitresini versek yedi sülalenize ömrünüz boyunca yeter."

Terörün bitirilmesi konusunda kimin projesi, söyleyecek sözü varsa açıklamasını isteyen Yönter, "Huzurlu Türkiye istiyoruz. Bu nedenle Genel Başkanımız 'İnsanlığın Huzuru' projesini hazırlattı. Şu anda kitap basılıyor. Yakında İstanbul'da tanıtımı yapılacak. Şiddetsiz, terörsüz, huzurlu Türkiye. Birilerinin istediği; birbirine girmiş, kavgalı, kutuplaşmalı, kan davalı bir Türkiye ama onlara izin vermeyeceğiz, oyunlarını bozacağız." şeklinde konuştu.