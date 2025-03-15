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MHP'li Yönter: Genel Başkanımız Bahçeli'nin durumu son derece iyi

MHP'li Yönter: Genel Başkanımız Bahçeli'nin durumu son derece iyi
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MHP'li İzzet Ulvi Yönter, partinin lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu belirten Yönter, liderlerinin en kısa sürede çalışmalarına döneceğine inandıklarını ifade etti.

Mhp'li İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır" dedi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy'de kurduğu ramazan çadırı ziyaret ederek partililerle birlikte iftar yaptı.

BAHÇELİ'NİN MESAJINI PAYLAŞTI

Yönter, yolda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirterek "Sayın Genel Başkanımız, Pendikli vatandaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza, sizlere çok ama çok sevgilerini iletti, muhabbetlerini, başarı dileklerini iletti." diye konuştu.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Yönter, bir basın mensubunun Bahçeli'nin sağlık durumunun nasıl olduğuyla ilgili sorusuna, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, kısa bir süre öne 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu.

Kısa sürede normal hayatına döneceği belirtilen Bahçeli, yaptığı telefon görüşmeleriyle gündemde kalmaya devam etti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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