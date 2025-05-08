MHP'li isimden dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in sosyal medya hesabından yaptığı Sedat Peker paylaşımı dikkat çekti.

PEKER'İN VİDEOSUNU ALINTILADI

Sosyal medya da "Zamanı var, acelesi yok" ifadeleri ile Sedat Peker'e ilişkin paylaşılan bir videoyu alıntılayan Yönter, "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…" ifadelerini kullandı.

Yönter'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.