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MHP'li isimden dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Zamanı var, acelesi yok" notuyla paylaşılan Sedat Peker videosunu alıntılayarak "Her şeyin bir vakti var. Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene. Allah bes baki heves" paylaşımında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in sosyal medya hesabından yaptığı Sedat Peker paylaşımı dikkat çekti.

PEKER'İN VİDEOSUNU ALINTILADI

Sosyal medya da "Zamanı var, acelesi yok" ifadeleri ile Sedat Peker'e ilişkin paylaşılan bir videoyu alıntılayan Yönter, "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…" ifadelerini kullandı.

Yönter'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

MHP'li isimden dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı

MHP'li isimden dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Esrarengiz paylaşımlar arkasında büyük yolsuzluklar il seçimde gideceksiniz

Yorum Beğen11
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