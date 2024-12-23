MHP'li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Selahattin Metin, katıldığı bir düğünde tartışma yaratan bir harekete imza attı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN HAVAYA ATEŞ AÇTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan düğünlerde havaya ateş açılmasının engellenmesine yönelik genelgeye uymayan Metin, eline aldığı silah ile havaya ateş açtı. Görüntülerde Metin'in dolu silahı birkaç defa kalabalığa doğru yönelttiği de görüldü.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada hızla yayılan o anlar, tepkileri de beraberinde getirdi. Yapılan bazı yorumlarda Metin'in bu hareketi eleştirilirken, konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Metin, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 45.8 oy oranı ile en yakın rakibine yüzde 17'lik bir fark atarak Bünyan Belediye Başkanı seçilmişti.