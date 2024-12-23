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MHP'li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı

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Kayseri'de MHP'li Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in bir düğünde ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti. Eline aldığı silahla defalarca kez havaya ateş açan Metin'in, dolu silahı birkaç defa kalabalığa doğru yönelttiği de görüldü.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Selahattin Metin, katıldığı bir düğünde tartışma yaratan bir harekete imza attı.

MHP'li Belediye Başkanı Düğünde Silahla Ateş Açtı: Tepkiler Artıyor

YASAK OLMASINA RAĞMEN HAVAYA ATEŞ AÇTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan düğünlerde havaya ateş açılmasının engellenmesine yönelik genelgeye uymayan Metin, eline aldığı silah ile havaya ateş açtı. Görüntülerde Metin'in dolu silahı birkaç defa kalabalığa doğru yönelttiği de görüldü.

MHP'li Belediye Başkanı Düğünde Silahla Ateş Açtı: Tepkiler Artıyor

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada hızla yayılan o anlar, tepkileri de beraberinde getirdi. Yapılan bazı yorumlarda Metin'in bu hareketi eleştirilirken, konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Metin, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 45.8 oy oranı ile en yakın rakibine yüzde 17'lik bir fark atarak Bünyan Belediye Başkanı seçilmişti.

MHP'li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKadir Özer:

Şaşrdkmı hayır görntü olmasda innrdık

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Haber YorumlarıSelim K:

Magandalar da artık belediye başkanı olabiliyor normal

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

MHP kapatılmalıdır..ülkede terör estiriyor..

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bu parti üyelerine ateş serbest başkasına yasak.

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Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Bazıları için insan olmaz zor tabi

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

ne bekliyorsunuz ki

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

kompleks ve özgüven eksikliği

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Tamam yanlıs yapmıs ama Selahattin Metin'in Bünyan'i 9 ay gibi kısa bir sürede ne kadar geliştirdigini haber yapmazsiniz tabi...

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Gitti smith wesson 5906 ve ömrünce silah ruhsatı alamaz.

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