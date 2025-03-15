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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

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MHP'li İzzet Ulvi Yönter, kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık durumu ve tedavi sürecine dair bilgi verdi. Yönter, "Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır" yanıtını verdi.

Mhp'li Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy'de kurduğu ramazan çadırını ziyaret ederek partililerle birlikte iftar yaptı.

ftar programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yönter, Pendik'in partisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

"BAHÇELİ SEVGİLERİNİ İLETTİ"

Yönter, yolda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirterek "Sayın Genel Başkanımız, Pendikli vatandaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza, sizlere çok ama çok sevgilerini iletti, muhabbetlerini, başarı dileklerini iletti" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı olarak Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ihyası ve inşası konusunda kararlıyız" diyen Yönter, şunları söyledi:

"Şu anda bir gönül seferberliği içerisinde, hasbi, samimi, cesur ve kararlı bir şekilde ufak tefek tartışmalara takılmadan, algı operasyonlarına yenilmeden, kurulmuş veya oynanan o oyun düzeneklerine aldırış etmeden, dosdoğru bir şekilde sıratı müstakim şekilde yolumuzda ilerliyoruz. Milletimizi Cumhur İttifakı olarak, her türlü sorunundan kurtarmanın ve bu sorunları çözmenin azmindeyiz, arayışındayız, amacındayız ve bunu başaracağız. Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın çabası ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları bu yöndedir."

Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini öne süren Yönter, şöyle devam etti:

"Terör örgütü inanıyoruz ki çok kısa zaman içerisinde kongresini toplayıp kendisini feshedecektir, bunu bekliyoruz. 27 Şubat İmralı çağrısının gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Bunun ortak geleceğimiz, istiklalimiz, milli varlığımız, düşmeyecek sancak ve bayrağımız adına tarihi önemde olduğunu değerlendiriyoruz. Kürt, Türk kardeştir, Alevi, Sünni kardeştir. Araya kim giriyorsa emperyalistlerin ücretsiz, provokatör ve casuslarıdır. Anlaşılan Türkiye'nin barış, huzur ve kardeşlik ikliminden ödü kopan, rahatsız olan, çekemeyen, kıskanan, ürperen ve ürken bir muhalefet partisi var ortada. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin terörden kurtuluşunu hazmedemiyor, bunu çekemiyor. Terörden nemalanan, bölücülükten geçinen bir kısım odaklar, Türkiye'nin muhteşem kalkışına, devin uyanışına, bu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhuna tahammül edemiyor."

"EN KISA ZAMANDA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"

Yönter, bir basın mensubunun Bahçeli'nin sağlık durumunun nasıl olduğuyla ilgili sorusuna, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok" yanıtını verdi.

BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli'nin operasyonu iyi geçmişti.

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Kaynak: AA / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSokak Komandosu:

Abi yeter artık bi bırak git

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

ölmemiş

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Hakikaten baydiniz. Genel başkanın durumu iyi olabilir her seferinde irseyleri kanıtlamaya çalışmak zorunda değilsiniz.

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