MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı

Mhp, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 2'si büyükşehir, 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik yazılı açıklama yaptı. Durmaz, partinin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediyesi olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre; Manisa'da Cengiz Ergün, Mersin'de Serdar Soydan, Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet belediye başkan adayı oldu.