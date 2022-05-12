Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Hatay ve Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

OSMANİYE (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay ve Osmaniye'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İnce, Kırıkhan, İskenderun, Payas, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Osmaniye'ye geçen İnce, burada partisinin Osmaniye İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Ardından Osmaniye Gazeteciler Cemiyetine geçen İnce, burada yaptığı konuşmada, tarımın milli bir mesele olduğunu kaydetti.

Enflasyonla mücadelede tarımın birinci yol olduğunu savunan İnce, iktidara gelmeleri halinde tarımı ayağa kaldıracaklarını belirtti.

Konuşmasında seçilmeleri durumunda Suriyelileri güvence alıp ülkelerine göndereceklerini söyleyen İnce, partilere hazineden yapılan yardımların, partiler yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılması önerisinde bulundu.