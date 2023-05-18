Meclis'e giremeyen BBP lideri Mustafa Destici milletvekilliği maaşını iade etti

Yeni dönemde TBMM'ye giremeyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 aylık peşin ödenen milletvekilliği maaşının bir buçuk aylık dönemini iade etmek için dilekçe verdi. Hatırlanacağı üzere vekilliği sona eren İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan da peşin ödenen maaşının 150 bin liralık kısmını iade etmişti.

TBMM 28. dönem milletvekilleri bu seçimle belirlenirken 27. dönem milletvekillerinin de görevi sona erdi. Milletvekili görevi sona eren isimlerden birisi de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

DİLEKÇE VERDİ

Destici, 3 aylık peşin ödenen milletvekilliği maaşının bir buçuk aylık dönemini iade etmek üzere dilekçe verdi. Destici dilekçesinde, "Milletvekili görevimin 14 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesi nedeniyle 15 Nisan-14 Temmuz 2023 dönemi milletvekili maaşı, ödenek ve yolluklarımın 15 Mayıs-14 Temmuz 2023 dönemine ait olan kısmını hazineye gelir kaydedilmek üzere iade etmek istiyorum" dedi.

EROZAN DA İADE ETMİŞTİ

Milletvekilliği sona eren İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan, peşin ödenen maaşının 150 bin liralık kısmını iade etmişti.