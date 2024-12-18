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Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar

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SGK prim borcu nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin banka hesaplarına el konulmasıyla ilgili konuşan Mansur Yavaş dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yavaş, "Nakit parayı da kabul etmiyorlar. Amaç ne anlamadım. 3 aylık ödeme teklifi sunduk, geri çevirdiler." dedi.

CHP'li İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları ile Şişli Belediyesi'nin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına SGK prim borçları nedeniyle haciz getirilmesinin yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkentte konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte basın toplantısı düzenledi.

ÖZEL: GÖZ DİKTİKLERİ PARA SOSYAL YARDIMLARIN PARASIDIR

Özel şunları söyledi: "Bu ülkede kanun var. Belediyelerimizde göz diktikleri para sosyal yardımların parasıdır. Yoksulun her türlü ihtiyacının giderilmesine göz dikmiş durumdalar. Başkanlarımız her şeye rağmen bunları sürdürmeye devam ediyor. Bize engel olamazlar. Milletimize bu hazımsızlığı şikayet ediyoruz.

Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlarCHP Genel Başkanı Özgür Özel

"TEDBİRİMİZİ ALDIK"

Zenginlere af üstüne af çıkaranlar burada haciz yapıp belediyelerimizi iş göremez duruma getirmek istiyorlar. Belli ki bakan 'Silkeleyin' talimatını almış. Biz de tedbirimizi aldık."

MANSUR YAVAŞ: NAKİT PARAYI KABUL ETMİYORLAR

Özel'in ardından konuşan Mansur Yavaş ise dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Yavaş, "Nakit parayı da kabul etmiyorlar. Amaç ne anlamadım. 3 aylık ödeme teklifi sunduk, geri çevirdiler." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (69)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

AK İblisler bu ülkenin beka sorunu haline geldi. Amaçları belli sayın başkan, hizmetlerinizin önüne set çekmek. Onlar tarikatlar ve cemaatlerin emrindeler. Siz müsterih olun, halk önüne sandık geldiğinde bu Ak iblislere gerekeni yapacaktır

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Haber YorumlarıMGk:

Sen paraları Ebru'ya ver Mansur devlet başının çaresine bakar

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Haber YorumlarıMuharrem Hozar:

Bakıyorumda bu haber portalında yorum yapanlara, hükümeti destekleyen hesapların hemen hemen hepsi çakma isimli troller

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Haber YorumlarıMurat Celik:

arkadaşlar CHP anlamadım gitti milletin gözüne baka baka yalan konuşuyorlar Özgür Özel de aynı Mansur Yavaş da aynı Ekrem İmamoğlu da aynı hepsi aynı ayıp be devlet içinde devletçilik oynuyorlar

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Haber YorumlarıCabbar aga:

Yavşak konserler kimin parası serefsiz bakır paraymis kaynaginida göster bakalım bahis parasimi kara parami yoksa rusvetmi oyleya bu zamanda nakit olarak belediye kimden ne alir

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Haber YorumlarıHüseyin KARA:

Boş yapma borcunu öde. Yok sosyal yardımların parasıymış. Sgknın parasını ödemeyip oradan mı sosyal yardımdağıtıyorsun. Benim iş yerim var 3 ay sgk ödemeyeyim tüm hesaplarıma bloke konuyor. Senin ne ayrıcalığın var çakma milliyetçi

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Haber YorumlarıFake You hard:

Yalan soyleme mansur isin gucun yalan

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

halk arkanda başkan onlar ne zaman adaletli olduki şimdi olsun niyetleri belli CHP li belediyeleri caydırmak

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

Amerika'daki villa ve gökdelenler için para lazım

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Haber YorumlarıMehmet Celik:

Kayıt dışı ise kabul etmezler

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