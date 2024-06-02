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Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı

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Maldivler hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Maldivler hükümeti, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsraillilerin ülkeye girişini yasaklamak için harekete geçti.

İSRAİLLİLERİN MALDİVLER'E GİRİŞİ YASAKLANACAK

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 240 gündür devam ederken, Maldivler hükümeti İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun İsrail pasaportuna sahip olanların ülkeye girişini engellemek için yasaları değiştirmeye ve süreci denetlemek için bir alt komite kurmaya karar verdiği aktarıldı.

Geçen yıl yaklaşık 11 bin İsrailli Maldivler'i ziyaret ederken, bu sayı ülkeye toplam giren turist sayısının yüzde 0.6'sını oluşturdu. İsrail'in nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Maldivler ile diplomatik bağları bulunmuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (4)

Muharrem Şahin:

İşte yaptırım budur , dmz yahdlere

111
1
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kaya sahiner:

Biz neden böyle bir uygulama yapmıyoruz

95
1
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Harun Kara:

Helal olsun Maldivlere. Gönülden kutluyorum. Darısı başımıza

16
0
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Uğur Ayhan:

Helal olsun bu ülkelere bizim ve müslüman ülkelerinn yapamadıklrnı bunlar yapıyor

12
0
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