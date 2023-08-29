Malatya'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 1 hafta içerisinde kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 47,39 gram metamfetamin, 8,88 gram sentetik kannabinoid, 10,14 gram kubar esrar, 375 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 460 TL ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada 54 kişiye de "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan" işlem yapıldı.