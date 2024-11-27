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Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na Seçildi

Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na Seçildi
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Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Mahmut Arıkan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arıkan, yeni dönemde teşkilatlanma çalışmalarına yoğunlaşacaklarını ve kavga siyaseti yapmayacaklarını vurguladı.

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Mahmut Arıkan, törenle mazbatasını aldı.

Arıkan, parti genel merkezindeki törende, Genel Başkanlık mazbatasını, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'dan alarak görevine başladı.

Törende konuşan Arıkan, kongrenin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen tüm partilere teşekkür etti.

Yeni dönemde aktif çalışmalar içerisinde olacaklarını belirten Arıkan, "81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde tam manasıyla teşkilatlanma mecburiyetindeyiz. Biz geçmişte bu işleri başardık. Sadece geçmişte yaptığımız başarıyı tekrar edeceğiz." dedi.

Gelecek günlerde partinin başkanlık divanını açıklayacaklarını dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Daha sonra Milli Görüş kuruluşlarımızla, bütün genel merkez kademelerimizle, tüm il ve ilçe teşkilatlarımızla beraber sahaya çıkacağız, projelerimizi anlatacağız. Kavga siyaseti yapmayacağız, kavgayla muhalefet yapmayacağız. Bizim işimizin iddialaşmak değil, ikna etmek olduğunu bilerek, insanlarımızın yüreğine dokunmanın gayreti içinde olacağız."

Türkiye'deki kararsız seçmenlerin oy oranının yüzde 34 düzeyinde olduğuna dikkati çeken Arıkan, "Bu insanlara geçmişteki başarıları anlatarak oy isteyebilecek tek parti Saadet Partisidir." ifadesini kullandı.

Arıkan, daha sonra partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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