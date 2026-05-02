Küresel Sumud Filosu yöneticisi 2 aktivist, sorgulanmak üzere İsrail'de

Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu yönetiminde yer alan 2 aktivistin sorgulanmak üzere Yunanistan'dan İsrail'e getirildiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosunun yönetim kurulu üyeleri Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avila'nın Yunanistan'ın Girit Adasından İsrail'e getirildiği bildirildi. Filistin asıllı İspanyol vatandaşı Keshkek'in ABD tarafından Hamas'ın paravan örgütü olarak tanımlanan ve yaptırım uygulanan PCPA üyesi olduğu, Brezilya vatandaşı Avila'nın da PCPA ile birlikte faaliyet gösterdiği ve yasa dışı faaliyette bulunduğu iddia edildi. Açıklamada, "Sorgulanmak üzere kolluk kuvvetlerine teslim edilecekler. Her ikisi de kendi ülkelerinin İsrail'deki temsilcilerinden konsolosluk ziyareti alacak" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki 58 tekneden 22'sine perşembe günü Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etmiş, 20'si Türk olmak üzere 175 aktivisti alıkoymuştu. Küresel Sumud Filosundan yapılan açıklamada, aktivistlerin cuma günü ülkelerine geri gönderme işlemleri için Girit Adasına götürüldüğü, Keshkek ve Avilla'nın ise işlemlerinin devam ettiği belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı Keshkek ve Avilla'nın sorgulanmak üzere İsrail'e getirileceğini açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu sezon Fenerbahçe'yi ligde yenen ilk takım yarın kazanamazsa küme düşecek

Fenerbahçe'yi ligde yenen takım yarın kazanamazsa küme düşüyor
Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi

Usta sanatçıya son veda! Zerrin Özer fenalık geçirdi
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi

Estetik mi yaptırdı? İşte Küçük İbo'nun son hali
Bu sezon Fenerbahçe'yi ligde yenen ilk takım yarın kazanamazsa küme düşecek

Fenerbahçe'yi ligde yenen takım yarın kazanamazsa küme düşüyor
İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti

İran savaşının ilk kurbanı! Havayolu şirketi iflas etti
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike