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Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
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AK Parti'nin pazar günü yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partilerinden istifa eden 3 vekile rozet takılırken kulislere düşen son iddia da büyük ses getirdi. İktidarın erken seçim kararı alabilmek için 32 milletvekiline ihtiyacı olduğuna vurgu yapılırken CHP içinden de AK Parti'ye vekil transferi olabileceği iddia edildi. AK Parti'nin ikili görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Ak Parti'nin Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde birçok ilke imza atıldı. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti MKYK'sında yer aldı.

VEKİLLERİN TAMAMI MKYK'DA YER ALDI

Gelecek Partisi'nden gelen Serap Yazıcı Özbudun ile Nedim Yamalı ve İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman ve Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu da Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyesi oldu.

"YERİNİZ SAĞLAM" MESAJI VERDİ

Erdoğan'ın MKYK hamlesiyle gelecek olan milletvekillerine "yeriniz sağlam" mesajını verdiği ifade edilirken Ankara kulislerine düşen son iddia da büyük ses getirdi.

"İYİ PARTİ'DEN BAZI İSİMLER AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Para Politika Sunucusu Özlem Gürses Ankara kulislerindeki gelişmelerini şu sözlerle aktardı; "AK Parti, MHP, HÜDA PAR ve DSP'nin 328 milletvekili var. İktidarın erken seçim kararı alabilmesi için 360'ı bulabilmek için 32 milletvekiline ihtiyaçları var. Ankara kulislerinde İYİ Parti'den bazı isimlerin AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Yeni Yol çatısı altında 24 milletvekili var.

"AK PARTİ'NİN İKNA TURLARI DEVAM EDİYORMUŞ"

Erken seçim takvimi için 2026 ya da 2027 sonbaharı işaret ediliyor. Ankara'da konuştuğum kaynaklarım çok acayip başka bir şey söylediler. CHP'nin içinde de vekil transferine hazır olun dediler. Uzunca bir süredir AK Parti'nin çalışmalar içinde olduğu ikili görüşmelerin yapıldığı belirtildi, ikna turları devam ediyormuş."

SİNAN BURHAN: CHP'DEN GEÇİŞLER OLABİLİR

Öte yandan CHP'den AK Parti'ye transferler olacağı yönündeki polemiklere Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan da katıldı. X hesabından CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın kendisiyle ilgili paylaşımına yanıt veren Burhan "Değerli Umut Kardeşim,ben elimde bilgi ile konuşuyorum. Elbette önümüzdeki günlerde ne olacak göreceğiz. Size bir kötü haberim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de geçişler olabilir" ifadelerini kullandı.

Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıCemal celal Maden:

Bu Akp kim oy verecek Akp bitmiştir halkın içine nasıl çıkacaksınız millet vekilleri utanmazlar

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Haber Yorumlarılutfierdonmez:

partilere inanmıyorum artık siyasetin suyunu çıkardılar

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Haber Yorumlarıkenan kenan:

Bay kemal nasıl partiyi sattığın ortaya cıkıyor günden gune

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Haber Yorumlarıkenan kenan:

Bay kemalin secimde kime caliştıgı günden güne daha netleşiyor oy oranı olmayan partilere 15 millet vekili verdin kazanamayacagını bile bile aday oldun kazanacakların önünü kestin bay kemal bay kemall

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Transfer rakamları dudak uçuklatıyor zannediyorum

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Erken seçim tarihi çok önemli bence. Seçime beş kala yapılacak bir erken seçim için düşünceler farklı olabilir. Ekonomi böyle giderken seçime girmek kimseye bir şey kazandırmaz. CHP gibi ego düşünceler ile seçime gidilemez. Hodri meydan..kimse tek başına iktidar olamaz. Sürekli seçim tkerarlanir durur. Zihniyet ; ben yaptım oldu, VURUN ABALININ SIRTINA, az maaş az alış veriş, az alış veriş fiyat düşüklüğü!, ne kadar çok maaş o kadar çok harcama EKONOMİ si ile mi seçime gireceğiz? Hadi o zaman.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp iktidarin yani acikcasi paranin yani millet malimin tadina oyle bir vardiki gidip seytanla bile ittifak yapar karsi tarafin ittifakini ise teror der beceriksiz der tabi bukadar arsiz olabilecek karaktere sahip baska bir siyasi iktidar ulkeye daha gelemdi nirak ulkede dunyada ornekleri yok bu tayfa parayi cok swver paea toplama isino tarikatlardan cematlerden ogrendiler cami diplerinde alistilar bu keismin basarisi paraya ulasmaktir basaridan anladiklari milletin parasina çökmektir

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Haber YorumlarıÖmer:

Reis basıyor parayı satın alıyor milletvekillerini. Şurda ihtiyacı olan 32 millet vekili kaldı. Par herşeyi satın alır

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Haber YorumlarıÖmer:

Parayı gören Reis'in yanında buluyor kendini.

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Haber YorumlarıŞÜKRÜ ONUK:

Erken seçim kararı almak için Ak parti de olmalarına gerek yok , chp de kalarakta erken seçim için destek verebilirler ,yeter ki istesinler , Bunun kabul görmesi Ak Partinin 2025 yılı içerisindeki performansına kalmış , iyi bir çıkış yaparsa ,dışarıdan yatırım ve iyi bir para girişi yapıp mevcut kırılganlığı olumlu şartlara çevirebilirse tamamdır, mevcut hali ile önceki yıllardan daha iyi konumda fakat emekliden başlayarak ,verdiği sözleri yerine getirmeye kadar daha yapacağı çok şeyler var .

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