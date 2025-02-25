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Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak

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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partilerinden istifa eden 3 vekile rozet takılırken partiye katılımların devam edeceği ifade ediliyor. Ankara kulislerinde ise asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak, Meclis'ten seçim kararı çıkarmak olduğu belirtiliyor.

Ak Parti'nin Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde birçok ilke imza atıldı. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti MKYK'sında yer aldı.

VEKİLLERİN TAMAMI MKYK'DA YER ALDI

Gelecek Partisi'nden gelen Serap Yazıcı Özbudun ile Nedim Yamalı ve İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman ve Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu da Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyesi oldu.

"YERİNİZ SAĞLAM" MESAJI VERDİ

Erdoğan'ın MKYK hamlesiyle gelecek olan milletvekillerine "yeriniz sağlam" mesajını verdiği ifade edilirken asıl amaç kısa sürede ortaya çıktı.

ASIL AMAÇ SEÇİM KARARI ÇIKARMAK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'ye son günlerde diğer partilerden milletvekili katılımlarının devam edeceği belirtilirken, kulislerde asıl hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak Meclis'ten seçim kararı çıkarmak olduğu belirtiliyor.

GELECEK, DEVA VE İYİ PARTİ'DEN YENİ KATILIMLAR OLACAK

Cumhur İttifakı cephesinde (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 324'e ulaşmış durumda. Yeniden Refah Partisi'nin destek vermesi durumunda ise bu sayı 328'e çıkıyor. Ancak bu sayı Meclis'ten seçim kararı alınmasında yeterli olmuyor. Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İyi Parti'den yeni katılımların olabileceği belirtiliyor. AK Parti yönetimi de partiye katılımlar konusunda kapıları açık tutmaya devam edecek.

SEÇİM İÇİN 7 KASIM 2027 ÖNE ÇIKIYOR

Parti kulislerinde bir süredir muhalefetin erken seçim taleplerine 2027 sonbaharı işaret edilerek karşılık veriliyordu. Hatta seçim için 7 Kasım 2027 tarihi dillendirilmeye başladı. Muhalefetin 2026'dan sonraya kalan seçim için Meclis'ten alınacak bir karara destek vermeyeceklerini söylemesine rağmen, AK Parti yönetimi, "Günü geldiğinde hiç kimse seçimden kaçamaz. Bunu millete anlatamazlar. O nedenle şu anda en mantıklı yol, 2027 sonbaharında seçim yapılması olacaktır. Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı için hangi tarih olursa olsun, Meclis'ten seçim kararı çıkarmak yeterli. Çünkü adaylık konusunda bir anayasa değişikliğine gitmek bu şartlarda daha zor ve çok düşük ihtimal. O nedenle, AK Parti olarak, stratejimiz Meclis'ten seçim kararı çıkarmak olacaktır" görüşünü dile getiriyor.

Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (33)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

Allah size Bir daha fırsat vermesin.. bu ülkenin sırtına büyük bir yüksünüz..

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Çıkarırlar merak etmesinler illa açığı olan hatası olan MV vardır. Bu kadar Milletvekili parti değiştirip malum partiye geçtiyse illa çoğunun vardır bir falsosu ki korkudan geçmişlerdir

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Haber Yorumlarıayaz ağa 27:

Demedi demeyin 105 yaşında bile bi yasa çıkarır yeniden adaylığını onaylatır

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

benim asıl korkum Cumhurbaşkanı tekrar aday olmak için dış dünyaya taviz verirse o çok sıkıntılı olur çünkü ne vereceğini bilemeyiz umarım yanılırım

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Haber YorumlarıVEFA:

Bıktık, usandık bundan. El kınamaz ayrılığı ver Allahım. Amin!

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Kendini pazarlamaya hazir o kadar vekil varken, birakin 360 bulmayi, 400ü bile bulur

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır... Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır..." sözü boşuna söylenmiş bir söz değildir. Yaşayıp göreceğiz.

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Haber YorumlarıMehmet Anıl Mete:

Ölene kadar mokoko...

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

siyasi veya siyasetçi nasıl bir karakterdir örnek veriyorum, mesela mamoğlu partisinden istifa edip diğer partiye geçsin üzerindeki bütün davalar düşer. Bu bütün siyasilerin ortak özelliğidir, Siz halk olarak bu siyaset denen.. oy verdiğiniz için kendinizi sorgulamalısınız.

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Haber Yorumlarıabescocuk:

elleri kaldırmayın bari

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