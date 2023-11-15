Kosova'da Sırp araç plakaları RKS plakalarıyla değiştirildi

Kosova'nın kuzeyinde yaklaşık 1500 Sırp, Sırbistan kurumları tarafından verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarını, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirdi. Kosova hükümeti tarafından verilen ek süre kapsamında, Sırpların yaşadığı Mitroviça'nın kuzeyinde bulunan araç muayene istasyonunda, RKS plaka almak isteyen araçların kuyruk oluşturduğu görüldü.

Kosova'nın kuzeyinde yaklaşık 1500 Sırp, Sırbistan kurumları tarafından verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarını, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştirdi.

Kosova hükümetince araç plakası değişimi için verilen ve 1 Kasım'da başlayan ek süre kapsamında, çoğunlukla Sırpların yaşadığı Mitroviça'nın kuzeyinde bulunan araç muayene istasyonunda, RKS plaka almak isteyen araçların kuyruk oluşturduğu görüldü.

Kosova Polisi Kuzey Bölgesi Müdür Yardımcısı Veton Elshani, AA muhabirine, 1 Kasım'dan itibaren bölgede yaklaşık 1500 kişinin RKS araç plakasını aldığını söyledi.

Araç muayene istasyonu önünde plaka kayıt işlemi için bekleyen Kosovalı Sırp Dragan Kostic de Sırbistan plakalı arabasını bugüne kadar özgürce kullanabildiğini söyledi.

RKS plakaya geçiş yapması gerektiğinin geçen yıldan beri farkında olduğunu ancak arabasının kundaklanmasından veya dövülmekten korktuğunu belirten Kostic, "Bugün aracımı (Sırbistan tarafından verilen) KM plakadan RKS'ye yeniden kaydetmeye geldim. Başka çıkış yolu olmadığı için buna karar verdim. Bizim tanımadığımız bir ülkede yaşıyorum ama gerçekçi konuşmak gerekirse tanınıyor, bütün dünya bunu kabul etti ama ben istemiyorum." diye konuştu.

RKS araç plakası almak istemeyen bir grup Sırp ise alternatif olarak, araçlarını Sırbistan'daki şehirlerde kaydettirip Kosova'da kullanmayı hedefliyor.

Kosova hükümeti, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde, Sırbistan kurumları tarafından verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının, RKS plakalarıyla değiştirilmesi için 1 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar ek süre tanıdığını duyurmuştu. 1 Aralık'tan itibaren değiştirilmeyen söz konusu plakaların bölgede trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğu tahmin ediliyor

Araç plakaları değişim süreci ülkenin kuzeyinde birçok defa krize neden olmuştu. Araç plakalarını değiştirmek istemeyen Sırplar, 31 Temmuz 2022'de kuzeydeki yerleşim yerlerinin ana caddelerine barikatlar kurarken, aynı yılın kasım ayında Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından toplu şekilde istifa etmişti.

2023'te RKS araç plakalarını alan Kosovalı Sırplara ait 10'dan fazla araç, park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklanmıştı.

Kosovalı yetkililer, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan tarafından dağıtılan yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğunu tahmin ediyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.